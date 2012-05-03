سالن تشریح پزشکی قانونی قاینات راه ‌اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پزشکی قانونی خراسان ‌جنوبی در مراسم راه‌اندازی سالن تشریح مرکز قاینات اظهار داشت: راه‌اندازی سالن تشریح در شهرستان قاینات یکی از اولویت‌های کاری این اداره کل در سال جاری بود که با همکاری مسئولان شهرستان با اختصاص اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال از سوی اداره کل پزشکی قانونی خراسان‌ جنوبی برای خرید تخت تشریح مطابق با استانداردهای روز دنیا، تجهیزات لازم و آماده‌ سازی فضای آن آماده بهره ‌برداری شد.

محمد رضا نورس افزود: راه‌ اندازی سالن تشریح در شهرستان قاینات با عنایت به جمعیت شهرستان و مسافت آن با مرکز استان لازم و در کاهش هزینه‌ های مراجعان برای ارجاع اجساد به مرکز استان برای کالبد گشایی و تسریع در ارائه خدمات به مردم منطقه مؤثر است.

ساخت مرکز پزشکی قانونی قاین نیازمند هشت میلیارد ریال اعتبار

وی اظهار امیدواری کرد با قول مساعد فرماندار شهرستان قاینات برای اختصاص اعتبار مورد نیاز به پروژه احداث ساختمان پزشکی قانونی قاینات که یکی از مصوبات سفر رئیس جمهوری به استان خراسان ‌جنوبی است سال آینده شاهد آغاز به کار عملیات ساخت آن پروژه در شهرستان باشیم.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان‌ جنوبی تصریح کرد: با پیگیری‌ های این اداره کل و با اصلاح چارت تشکیلاتی پزشکی قانونی خراسان جنوبی مشکل کمبود نیروی انسانی که یکی از مشکلات پزشکی قانونی در مرکز استان و شهرستان‌ها است حل خواهد شد.

نورس از خرید زمینی برای احداث ساختمان پزشکی قانونی شهرستان قاینات به مساحت دو هزار و 30 مترمربع با قیمت دولتی خبر داد.