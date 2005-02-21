به گزارش خبرنگار "مهر" از دهلي نو، سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان در دور اول مذاكرات خود با نات وار سينگ وزير امور خارجه هند در دهلي نو با ابراز رضايت از پيشرفت روابط دو كشور كه افق هاي جديدي را بوجود آورده اند، گفت: برخي موانع موجود در روابط دو كشور بايد از بين برود و در اين ميان، انعقاد قرارداد معافيت از ماليات مضاعف، مساعدت قضايي و حمايت از سرمايه گذاران در اين زمينه مهم است.

خرازي همكاري بانكي را نيز از عوامل ديگر گسترش روابط دانست.

سيد كمال خرازي با تشريح ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عراق، گفت: حضور گسترده مردم عراق در انتخابات نشان دهنده عزم آنها براي تعيين سرنوشت كشورشان و مخالفت با حضور نيروهاي بيگانه در عراق است بويژه آنكه آمريكاييها با مردم عراق زشت و غيرانساني برخورد كرده اند.

خرازي ديدگاههاي دو كشور در خصوص افغانستان را بسيار نزديك دانست و از همكاريها در اين زمينه استقبال كرد.

خرازي در خصوص مساله هسته اي گفت: جمهوري اسلامي ايران به دنبال سلاحهاي هسته اي نيست، اما به كسي اجازه نمي دهد كشورمان را با وجود حق و حقوق مسلم براي داشتن تكنولوژي صلح آميز هسته اي از چرخه سوخت محروم كند.

خرازي تصريح كرد بعضيها در صددند با اعمال تبعيضات و برخي محدوديتها براي كشورها، آنان را از داشتن تكنولوژي محروم كنند كه اين مساله به هيچ وجه قابل قبول نيست.