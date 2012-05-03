یورش سپر جزیره به معترضین/ اظهارات مضحک پادشاه درباره آزادی بیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نیروهای امنیتی بحرین با پشتیبانی نیروهای سپر جزیره به ویژه عربستان سعودی اعتراضات مردمی بحرین را به شدت سرکوب کردند.

معترضین در جریان این تظاهرات اعلام کردند که خواهان آزادی و حق تعیین سرنوشت کشورشان هستند. تظاهرات کنندگان همچنین با سر دادن شعار آزادی تمامی زندانیان سیاسی را خواستار شدند.

تظاهرات مردمی در روستای "بنی جمره" با گلوله و گاز اشک آور نیروهای امنیتی آل خلیفه سرکوب شد به طوری که بر اثر آن چندین معترض زخمی شدند.

در همین راستا تظاهرات مشابهی نیز در مناطق السنابس، الدیر و جزیره ستره در شرق بحرین برگزار شد که همچون دیگر مناطق با خشونت نیروهای امنیتی این کشور مواجه شد.

از سوی دیگر الجزیره نیز گزارش داد که "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه بحرین روز گذشته در سخنانی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، برخی رسانه های خارجی را به بزرگنمایی اعتراضات و تحریک به خشونت در بحرین متهم کرد.

وی به نام این رسانه ها اشاره ای نکرد اما در راستای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم آل خلیفه در جریان قیام مردمی بحرین ادعا کرد: در بحرین آزادی بیان و اندیشه وجود دارد و ما هرگز نپذیرفته ایم در کشورمان به یک روزنامه نگار توهین شود و یا وی بازداشت شود.

پادشاه بحرین در ادامه ادعاهای خود گفت: به عقیده ما یک خبرنگار نباید به خاطر آزادی بیان که حق قانونی وی است زندانی شود.

اظهارات مضحک پادشاه بحرین در حالی مطرح می شود که گروه های مدافع آزادی مطبوعات رژیم آل خلیفه را به دلیل منع خبرنگاران از پوشش اعتراضات در زمان مسابقات فرمول 1 مورد انتقاد قرار داده اند.