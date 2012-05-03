تقویت تولید ملی به ارتقای قدرت ملی می انجامد

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن فتحی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در مراسم تجلیل از کارگران و کارآفرینان شهرستان اهر با اشاره به تحریم های دشمنان در عرصه اقتصادی گفت: سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی شده است تحریم ها یکی پس از دیگری به فرصت ها تبدیل خواهد شد.

وی ، قدرت ملی را در گرو تولید ملی دانست و گفت: حمایت از کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان در واقع حمایت از کار است.

وی ، یا بیان اینکه دشمنان ما را تحریم می کنند ما هم باید کالاهای خارجی را تحریم کنیم و تحریم کالاهای خارجی بهترین راه مبارزه با واردات است.

فرماندار اهر نیز در این مراسم گفت: هویت ، شخصیت و اقتدار یک ملت مرهون تلاش کارگران و کارآفرینان است.

رضا صدیقی افزود: استعداد یک کشور وابسته به فعالیت و کار کارگران است و اگر یک کشور وابسته باشد ملت آن کشور هویت ندارد.

وی اظهار داشت: اگر امروز ملت ایران در دنیا عزت و با عظمت است و در چشم ملت های دنیا پرجاذبه و عزیز است دلیل آن به کارگران و فعالان این کشور بر می گردد.

فرماندار اهر، با بیان اینکه یکی از شعارهای مهم انقلاب اسلامی استقلال و آزادی بود افزود: برای رسیدن به این شعار و میدانی کردن و پیاده کردن این شعار کارگران هستند.

صدیقی، گفت: اگر امروز دنیا و استکبار جهانی در برابر ملت ایران خم شده است به علت تلاش و فعالیت کارگران است.