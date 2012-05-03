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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

طرح واکسیناسیون تب برفکی در ابرکوه پایان یافت

طرح واکسیناسیون تب برفکی در ابرکوه پایان یافت

ابرکوه - خبرگزاری مهر: سرپرست شبکه دامپزشکی ابرکوه از اتمام طرح واکسیناسیون تب برفکی گاو و گوساله روستایی و عشایری در شهرستان ابرکوه خبر داد.

علی فاتحی نیا در گفتگو به خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری تب برفکی یکی از بیماری های مهم ویروسی و واگیر دار دام های اهلی و وحشی است و در کشور ما بیماری بومی محسوب می شود.

وی افزود: همه گیری این بیماری گاهی باعث ایراد خسارات و تلفات سنگین می شود، هزینه های پیشگیری و درمان های کمکی آن زیاد است و برای خرید واکسن سالانه میلیاردها تومان هزینه صرف می شود.

فاتحی نیا عنوان کرد: کنترل و ریشه کنی بیماری تب برفکی در برنامه های کنترل و ریشه کنی بیماری های دامی، یکی از اولویت ها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در این بیماری همانند بسیاری از بیماری ها استفاده از واکسن و واکسیناسیون دامهای حساس یکی از راه های پیشگیری و کنترل بیماری است، افزود: با توجه به اهمیت موضوع، طرح واکسیناسیون تب برفکی گاو و گوساله روستایی و عشایری در شهرستان ابرکوه از تاریخ 20 فروردین تا 15 اردیبهشت به اجرا درآمد.

فاتحی نیا عنوان کرد: در این طرح پنج هزار راس گاو و گوساله توسط شبکه دامپزشکی شهرستان و مراکز وابسته مایه کوبی و واکسینه شدند.

وی ضمن قدردانی از همکاری دامداران شهرستان ابرکوه در راستای اجرای واکسیناسیون اظهار امیدواری کرد: امید است در آینده نزدیک با توجه به توان دامپزشکی شهرستان گامهای موثری در ریشه کنی بیماری ها برداشته شود.

کد مطلب 1592590

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