4876 مربی حق التدریس مراکز آموزش و فنی و حرفه ای کشور رسمی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر ولیخانی ظهر پنجشنبه در سفر به زاهدان اظهار داشت: دولت با تعیین وضعیت استخدام بیش از دو هزار نفر از مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کشور با اولویت مناطق محروم موافقت کرده است.
وی گفت: تجهیز کارگاهها در مناطق محروم و دور دست، ایجاد مراکز شبانه روزی و رفع مشکلات ایاب و ذهاب کار آموزان از مهمترین برنامه های این سازمان در آینده است.
وی افزود: امسال اعتبارات سازمان فنی و حرفه ای سیستان و بلوچستان به گونه ای برنامه ریزی شده تا نیروهای حق التدریس بیشتری در مراکز فنی و حرفه ای این استان جذب شوند.
معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور گفت:11 طرح فنی و حرفه ای با اعتباری بالغ بر 45 میلیارد ریال از محل اجرای مصوبات سفر سوم هیئت دولت به سیستان و بلوچستان، تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسند.
وی افزود: این طرح ها شامل ساخت شش مرکز آموزش فنی و حرفه ای در مناطق مرزی، سه خوابگاه شبانه روزی مرکز فنی و حرفه ای خواهران و طرح های توسعه مراکز شبانه روزی است.
ولیخانی همچنین با سفر به شهرستان خاش کلنگ احداث خوابگاه فنی و حرفه ای این شهرستان را به زمین زد.
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