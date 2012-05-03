انتخابات خرم آباد با رعایت اصل بی طرفی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه در این حوزه اندیشیده شده است، اظهار داشت: در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بروز هرگونه تخلف و عمل مغایر با قانون در سطح شعب اخذ رای جلوگیری خواهد شد.

وی بیان داشت: برای جمع آوری آرا مردم خرم آباد ۱۵۰ شعبه ثابت و ۱۰۷ شعبه سیار درنظر گرفته شده است.

ولی پوری با اشاره به روند برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز استان لرستان افزود: کار برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه توسط پنج هزار نفر نیروی انسانی در قالب هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و نماینده فرماندار انجام می شود.