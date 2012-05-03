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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۴

ولیپوری تاکید کرد:

انتخابات خرم آباد با رعایت اصل بی طرفی برگزار می شود

انتخابات خرم آباد با رعایت اصل بی طرفی برگزار می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار مرکز لرستان گفت: انتخابات در حوزه انتخابیه شهرستان خرم آباد با رعایت اصل بی طرفی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ولی پوری با بیان اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و با شکوه در این حوزه اندیشیده شده است، اظهار داشت: در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بروز هرگونه تخلف و عمل مغایر با قانون در سطح شعب اخذ رای جلوگیری خواهد شد.

وی بیان داشت: برای جمع آوری آرا مردم خرم آباد ۱۵۰ شعبه ثابت و ۱۰۷ شعبه سیار درنظر گرفته شده است.

ولی پوری با اشاره به روند برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز استان لرستان افزود: کار برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه توسط پنج هزار نفر نیروی انسانی در قالب هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و نماینده فرماندار انجام می شود.

کد مطلب 1592600

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