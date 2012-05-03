دو بازیکن تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران "بهترین" شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته فنی رقابتهای فوتبال جام ریاست جمهوری اعلام کرد علی ریگی مهاجم تیم ملی نوجوانان ایران با شش گل در صدر جدول گلزنان این رقابتها قرار دارد و آقای گل مسابقات لقب می گیرد.

همچنین سعید عزت اللهی هافبک بازیساز تیم ملی نوجوانان ایران از شهر انزلی که در بازی مقابل گرجستان دو گل زیبای از راه دور را به ثمر رساند و در بازی مقابل آذربایجان یک پنالتی برای ایران گرفت و پاس گل سوم را داد و در طول سه بازی گذشته تیم ملی نوجوانان یکی از تاثیرگذارین بازیکنان داخل زمین بود به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات اعلام شد و این دو بازیکن ازدست معاون اول نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان و رئیس فدراسیون این کشور جوایزشان را دریافت کردند.

با این پیروزی و قهرمانی در مسابقات، تیم ایران صاحب جایزه 10 هزار دلاری به همراه یک کاپ زیبا شد. تیم مجارستان هم با قرار گرفتن در جایگاه دوم، جایزه 6 هزار دلاری این جام را گرفت. در دیدار رده‌‎بندی این تورنمنت، تیم‌های قزاقستان و آذربایجان در جریان بازی به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما در ضربات پنالتی تیم میزبان با پیروزی 5 بر 4 در جایگاه سوم قرار گرفت و جایزه 4 هزار دلاری این جام را گرفت.