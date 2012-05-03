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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

کلنگ احداث یک واحد آموزشی در نیکشهر به زمین زده شد

کلنگ احداث یک واحد آموزشی در نیکشهر به زمین زده شد

نیکشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: در آستانه چهاردهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز، کلنگ احداث یک واحد آموزشی شش کلاسه در روستای چاه علی بخش بنت شهرستان نیکشهر به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا راشکی ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار داشت: این مدرسه شش کلاسه که با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان و بانک اقتصاد نوین ساخته می ‌شود، قرار است در مدت شش ماه آماده و تحویل آموزش و پرورش شود.

وی گفت: با بهره‌ برداری از این مدرسه، 180 دانش ‌آموز روستای چاه علی بخش بنت شهرستان نیکشهر از فضای آموزشی استاندارد بهره‌ مند می‌ شوند.

وی افزود: برای ساخت این فضای آموزشی، 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است که 80 میلیون تومان آن را بانک اقتصاد نوین پرداخت می ‌کند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: در صورت احداث به موقع این مدرسه، ساخت دومین واحد آموزشی با همکاری بانک اقتصاد نوین در استان آغاز می‌ شود.

کد مطلب 1592607

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