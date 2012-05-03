کلنگ احداث یک واحد آموزشی در نیکشهر به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا راشکی ظهر پنجشنبه در این مراسم اظهار داشت: این مدرسه شش کلاسه که با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان و بانک اقتصاد نوین ساخته می ‌شود، قرار است در مدت شش ماه آماده و تحویل آموزش و پرورش شود.

وی گفت: با بهره‌ برداری از این مدرسه، 180 دانش ‌آموز روستای چاه علی بخش بنت شهرستان نیکشهر از فضای آموزشی استاندارد بهره‌ مند می‌ شوند.

وی افزود: برای ساخت این فضای آموزشی، 300 میلیون تومان اعتبار نیاز است که 80 میلیون تومان آن را بانک اقتصاد نوین پرداخت می ‌کند.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: در صورت احداث به موقع این مدرسه، ساخت دومین واحد آموزشی با همکاری بانک اقتصاد نوین در استان آغاز می‌ شود.