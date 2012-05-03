بزرگترین مانور عفاف و حجاب در کرج برگزار می شود

سید اکبر موسوی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر، گفت: این مانور نیمه دوم اردیبهشت ماه با حضور اعضای خواهر کانون های مساجد استان به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می شود.



وی افزود: در این مانور هزار و 500 نفر از بانوان عضو کانون های مساجد استان البرز شرکت خواهند کرد.

موسوی یادآور شد: جشن بانوی آسمانی برای دومین سال است که به همت کانون های فرهنگی،هنری مساجد در استان البرز برگزار می شود.



وی افزود: راهپیمایی این مانور یکشنبه 24اردیبهشت ماه، از ساعت 16 و 30 دقیقه تا ساعت 17از میدان سپاه کرج به سمت تالار شهیدان نژاد فلاح انجام می شود.



موسوی ادامه داد: بعد از این مراسم بانوان شرکت کننده در راهپیمایی در جشن بانوی آسمانی که در سالن نژاد فلاح تدارک دیده شده شرکت خواهند کرد.



مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان البرز هدف از برگزاری این مانور را ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به عنوان سیره حضرت فاطمه (س) عنوان کرد.



موسوی افزود: حجاب در استحکام و تداوم هسته اصلی خانواده بسیار تاثیرگذار است و موجب ایجاد آرامش روانی و امنیت روحی در جامعه می شود.