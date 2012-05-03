مدیران شهری گرفتار پیچ و خم های اداری نشوند

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد علیرضابیگی امروز پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات شهرداری منطقه 3 تبریز در این شهرداری ، با بیان این که همه امکانات باید صرف رضایت مندی مردم شود افزود: مردم کارنامه ما را می بینند و اگر نتوانیم مشکلات را حل کنیم دیگر مورد اعتماد مردم نخواهیم بود.

وی با بیان این که باید با وسعت نظر به موضوعات نگاه کنیم یادآور شد: البته وسعت نظر نباید مجوزی برای تخلف باشد و همه کارها باید بر اساس نظم و قانون پیش برود.

وی با تاکید بر تلاش مدیران شهرداری در توسعه سرمایه گذاری تصریح کرد: امکانات شهری باید در این مسیر به کار گرفته شود و در مواردی که به قانون نیاز است با به صحنه آوردن نمایندگان مجلس از آنها کمک بگیریم.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر در نظر گرفتن واقعیت ها در برنامه ریزی شهری گفت: همه باید قانون را رعایت کنند در عین حال باید خدمات به ساده ترین شکل در اختیار مردم قرار گیرد.

وی اظهار داشت: هنر مدیر این است که بخشنامه ها و ضوابط را در جهت رونق زندگی مردم و به نفع آنان مدیریت کند و خود را گرفتار مرزهای دست و پاگیر اداری نکند.

علیرضابیگی با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از نقاط شهرداری منطقه 3 تبریز افزود: باید کمک کنیم تا این منطقه از شهر تبریز از این وضعیت خارج شود و با تقویت سرمایه گذاری و رفع تمامی موانع مردم به نوسازی و زیباسازی فضاهای نامناسب شهری ترغیب شوند.

وی با بیان این که مشکلات زیادی در عمق برخی محلات وجود دارد گفت: ما امکانات کمی نداریم و مدیران شهرداری باید تلاش کنند این مشکلات به هر نحوی حل شود.

علیرضابیگی همچنین تاکید کرد: انگیزه کسب درآمد از محل تخلفات در شهرداری ها باید رفع و هم مردم و هم شهرداری ها به رعایت قوانین تشویق شوند.

معاون عمرانی استاندار هم در این جلسه مسئولیت شهرداری را بسیار سنگین توصیف کرد و افزود: شهرداری مسئول آینده شهر است و نباید در مواجهه با کسانی که با تخلف از قوانین حق مردم را ضایع می کنند احساسی عمل شود.

محمد اشرف نیا افزود: مدیریت شهر تابع علم است نه احساسات و هر اقدامی که با در نظر گرفتن این نکته به نفع مردم و آینده شهر باشد ما از آن حمایت می کنیم.

در این نشست مقرر شد تفاهم نامه اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرداری تبریز در خصوص واگذاری زمین های مورد نیاز شهرداری برای ایجاد فضای سبز به سرعت اجرایی شود.

همچنین مقرر شد موضوع واگذاری املاک متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان به شهرداری منطقه 3 تبریز ظرف 15 روز آینده بررسی شود.

استاندار آذربایجان شرقی پیش از این نشست از دو پروژه عمرانی شهرداری منطقه 3 تبریز شامل مسیرگشایی خیابان شهید سرابی پور و امتداد کمربندی میانی بازدید کرد.