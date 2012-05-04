هنرمندان سخنگوی مردم و بیان کننده مشکلات جامعه باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری بعدازظهر چهارشنبه در نشست روسای انجمن‌های نمایشی استان بوشهر اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت کار و سرمایه ایرانی هنرمندان باید در پیشاپیش صف برای اجرایی شدن این شعار همت کنند.

وی افزود: انتقال مفاهیم و ارزش‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای از طریق تولید آثار هنری به سطوح مختلف جامعه زمینه ماندگاری و عملی شدن آنها را بیشتر می‌کند.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهر یادآور شد: تولید آثار فاخر در حوزه‌های مختلف نمایش از جمله تولید متون و نمایش‌های با کیفیت کمک به توسعه تئاتر کشور است.

مظفری با اشاره به نقش حمایتی سازمان های فرهنگی و مدیریت کلان استان بوشهر در حوزه تئاتر ادامه داد: رسیدن به سطح مطلوب در تولید آثار نمایشی بدون حمایت و پشتیبانی مسوولان امکان پذیر نیست.

رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان بوشهرگفت: برنامه ریزی برای افزایش اجراهای عمومی تئاتر در طول سال از جمله فعالیت های این انجمن است.

وی افزود: یک برنامه مدون آموزشی در تابستان امسال برای هنرمندان این بخش با به کارگیری ظرفیت کارشناسان مجرب هنر نمایشی تئاتر استان بوشهر و کشور اجرا خواهد شد.

مظفری اضافه کرد: باید تلاش کنیم تا تئاتر به میان مردم برود که برای این کار تئاتر باید تریبون خواسته‌های جامعه و هنرمندان سخنگوی مردم و بیان کننده مشکلات و معضلات جامعه باشند.