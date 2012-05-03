به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسین علی اکبری در نشست مشترک با جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان، فرمانده پلیس راه گفت: این میزان کاهش در تعطیلات نوروزی نیز در این استان محقق شده بود.

وی تشدید کنترل جاده ای پلیس راه، اجرای نسبی مدیریت کنترل سرعت، استفاده بهینه از دستگاه های سرعت سنج لیزری و بکارگیری دوربینهای نظارت تصویری در طول راه های این استان از مهترین عوامل کاهش تصادفات فوتی در ایتان عنوان کرد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان افزایش جریمه ها، ایمن سازی راه ها و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را از دیگر عوامل در این مهم برشمرد و کاهش چشمگیر آمار تلفات انسانی در تصادفات جاده ای را بزرگترین آرزوی مجموعه حمل و نقل و مدیران این بخش دانست.

وی همچنین از افتتاح پاسگاه پلیس راه محور اردبیل - نیر طی هفته دولت امسال خبر داد و افزایش گشتهای نامحسوس، مدیریت توزین و اضافه تناژ، تامین تجهیزات پلیس راه، استفاده بهینه از30 دوربین نظارت تصویری در تمامی محورها و گردنه های استان و... را از برنامه های مشترک این سازمان و پلیس دانست.

علی اکبری یادآور شد: فرهنگ سازی، اطلاع رسانی از استودیو خبری مرکز مدیریت راهها، افزایش برنامه های رادیویی و تلویزیونی با محوریت فرهنگی و ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها از دیگر برنامه های مشترک در جهت تداوم کاهش سیر نزولی تلفات انسانی در جاده های استان است.

راه اندازی سیستم هوشمند ثبت تخلفات در جاده ها



در این جلسه رئیس پلیس راه استان اردبیل نیز با اشاره به روند نزولی تلفات انسانی در تعطیلات نوروزی و فروردین ماه سال جاری در جاده های استان، دستیابی به این موفقیت را در نتیجه تلاش و تامین به موقع تجهیزات کنترلی دانست.



سرهنگ ظهیری اظهار امیدواری کرد با اجرای دقیق طرحهای مشترک تصادفات و تلفات مادی و انسانی ناشی از آن طی سال جاری به حداقل برسد.



وی خواستار افزایش امکانات رفاهی و خدماتی به پاسگاه های پلیس راه و توسعه سیستمهای نظارت تصویری در جاده های استان و امکان بهرمندی پاسگاه های پلیس راه از امکانات سیستم IT و نصب سیستمهای هوشمند ثبت تخلف در محورهای مواصلاتی شد.