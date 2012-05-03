1500 مسکن شهری و روستایی در ابرکوه بازسازی شد

حمید رضا چاکرالحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 84 و در راستای تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و بر اساس مصوبه هیئت وزیران به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و ارتقای کیفی مسکن روستایی اقدام می کند، اظهار داشت: در شهرستان ابرکوه نیز از سال 1384تاکنون اقدام به پرداخت تسهیلات شده است.

وی افزود: هزار و 500 فقره وام ساخت با بازپرداخت 15 ساله و کارمزد پنج درصد در سطح شهر و روستاها پرداخت شده است که حدود 280 فقره از آن مربوط به سال 1390 است.

چاکرالحسینی تاکید کرد: سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی در قالب طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در کشور اجرا می شود .