ناظران شورای نگهبان بدون توجه به مسائل منطقه ای به وظایف خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر غنی پور ظهر پنج شنبه در جلسه مشترک هیئت های اجرایی و نظارت انتخابات بهاباد با اشاره به اینکه دور دوم انتخابات در مقایسه با دور اول بسیار حساستر است، اظهار داشت: ناظران شورای نگهبان باید بدون توجه به مسائل محلی و منطقه ای و خویشاوندی فقط وظایف خود را درست و کامل انجام دهند.

وی ادامه داد: باید با اعمال خود، این اطمینان را در میان مردم ایجاد کنیم که فقط پاسدار و امانتدار رأی مردم هستیم و این مردم هستند که نماینده خود را انتخاب می کنند.

غنی پور یادآور شد: 85 نفر ناظر و سرناظر در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در بهاباد بر نحوه جمع آوری آرای مردم نظارت دارند.

فرماندار بهاباد نیز در این نشست با بیان اینکه در دور دوم انتخابات از بین دو کاندیدا یکی باید به مجلس راه یابد، افزود: بنابراین این انتخابات از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است.

محمدرضا هدایی افزود: باید تلاش کنیم همچون دور اول انتخابات علاوه بر مشارکت حداکثری مردم و صیانت از آرای آنان، انتخاباتی سالم و سازنده که در شأن این ملت است، برگزار شود و اعضای نظارت و اجرایی نباید از هیچ کاندیدایی حمایت و یا برای وی تبلیغ کنند.

وی عنوان کرد: ناظران و سرناظران باید در روز رای گیری از ابتدا تا انتها با کمال دقت، صداقت و هوشیاری برای تحقق وظایف محوله که نظارت است، جدی باشند و از مسیر حق خارج نشوند.