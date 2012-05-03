مشکلات باشگاههای خصوصی ورامین بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان نیز در این جلسه که عصر پنج شنبه برگزار شد، خواستار قانونمداری و انجام دقیق قوانین در چارچوب وظایف محوله از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران شد.

بیمه اجباری ورزشکاران

بیمه کردن تمامی افرادی که به فعالیت ورزشی می پردازند از مهمترین بحث های این نشست بود که مقرر شد ورزشکار از هر تاریخی که برای شروع ورزش به سالن مراجعه می کند، به صورت الزامی بیمه شود.

همچنین جلوگیری از فروش مواد نیروزا توسط باشگاهداران و برخورد جدی با این امر در صورت مشاهده و اعلام از سوی بازرسان اداره از مهمترین اقدامات سال جاری در نظر گرفته شد.

ارسال مدارک از سوی باشگاههایی که فاقد مجوز هستند و پیگیری اداره ورزش ورامین جهت دریافت مجوز فعالیت، از جمله برنامه های پیش روی اداره ورزش و جوانان اعلام شد.

در ادامه، مشکلات باشگاهداران همچون نارضایتی آنان از خدمات بیمه ورزشی، مکاتبه و پیگیری اداره ورزش با ادارات آب، برق و گاز برای تخفیف تعرفه های موجود و تغییر قیمتهای عادی به ورزشی و حمایت از بخش خصوصی بیان شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین در ادامه این نشست و بعد از گفتگو با مدیران و مؤسسان اماکن خصوصی اظهار داشت: تمامی این نشستها و گفتگوها در راستای اعتلای ورزش و رفع مشکلات است تا بتوانند با خاطری آسوده به رتق و فتق امور بپردازند.

مصطفی زاهدی افزود: باید شرایطی مهیا شود تا باشگاهدار به دور از هر دغدغه ای، جوانان و علاقمندان را برای داشتن جامعه ای سالم و شاداب به ورزش کردن ترغیب کند.

ارتقای 60 درصدی باشگاههای خصوصی مجوزدار

وی تصریح کرد: باشگاههای خصوصی اوایل سال گذشته تنها 30 درصد دارای مجوز بودند که توانستیم با همت پرسنل و همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، این عدد را به 90 درصد برسانیم.

این مسئول ادامه داد: مابقی باشگاههایی که مجوز فعالیت ندارند، می توانند با مراجعه به اداره ورزش ورامین و کامل کردن پرونده، فعالیت ورزشی خود را با مجوز و به صورت قانونمند ادامه دهند.

وی گفت: باشگاههایی که موارد قانونی را رعایت کنند، علاوه بر تشویق که مقرر شده به صورت قرعه کشی جوایزی به آنان اهدا شود، در پایان سال با معرفی آنان تحت عنوان برترین باشگاهدار، امکانات ویژه ای دریافت کنند.

زاهدی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی باشگاهدار، با همکاری دستگاههای قضایی با آنان برخورد شده و مکان ورزشی پلمپ خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد که بتوان با همکاری و همدلی یکدیگر جامعه ای سالم داشت و درکنار آن، شناسایی استعدادهای ورزشی و قهرمان پروری در دستور کار قرار گیرد.