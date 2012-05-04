علی مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سال‌های زیادی است که قم به عنوان مهد فوتسال کشور و یکی از استان‌های موفق در لیگ‌های بزرگسالان و امید فوتسال کشور در تیم‌های ملی فوتسال جوانان، امید و بزرگسالان کشورمان نماینده داشته است.



تلاش ملی پوشان فوتسال کشورمان برای حضور قوی در مسابقات آسیایی



وی ادامه داد: در حال حاضر نیز که تیم ملی فوتسال کشورمان با تمام توان خود را آماده اعزام به رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا می‌کند، فوتسالیست‌هایی از استان قم بار دیگر در ترکیب تیم ملی فوتسال حضور دارند و از ارکان موفقیت این تیم محسوب می شوند.



دبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال قم افزود: علی‌اصغر حسن‌زاده و سعید تقی‌زاده دو فوتسالیست نام آشنای قمی هستند که هر دو آنها سابقه حضور در تیم‌های ملی جوانان و امید فوتسال کشورمان را دارند و بعد از درخشش در رقابت‌های لیگ برتر در قالب تیم‌های باشگاه‌های خود اکنون جزو نفرات مورد نظر کادر فنی برای حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا به شمار می روند.



وی یاد آور شد: با اینکه این دو بازیکن مجموعا سوابق درخشانی در رقابت‌های بین‌المللی، آسیایی و جهانی دارند، در هفته جاری در ترکیب تیم ملی فوتسال کشورمان در رقابت‌های فوتسال قهرمانی غرب آسیا نیز به میدان رفتند و با این تیم عنوان ارزشمند قهرمانی آسیا را کسب کردند.



مهربان اضافه کرد: رقابت‌های فوتسال قهرمانی غرب آسیا برای سومین بار در حالی برگزار شد که شهر ارومیه میزبان این دوره از مسابقات بود و طی آن تیم‌های ملی فوتسال ایران، اردن، عراق، فلسطین و کویت در تلاش برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر مسابقه دادند.



برتری قاطع فوتسالیست های ایرانی مقابل رقبای غرب آسیا



وی عنوان داشت: در این مسابقات تیم ملی ایران موفق به شکست تمامی حریفان خود شد و در راه کسب عنوان قهرمانی سومین دوره رقابت‌های فوتسال قهرمانی غرب آسیا برابر هر چهار حریف خود به پیروزی رسید و با تفاضل گل بالا و کسب بیشترین امتیاز در جایگاه نخست قرار گرفت.



مهربان افزود: تیم ملی فوتسال کشورمان در بازی پایانی خود در سومین دوره رقابت‌های فوتسال غرب آسیا به میزبانی ارومیه، با نتیجه پنج بر صفر اردن را شکست داد و با ارائه بازی تهاجمی و تماشاگر پسند برابر تمامی رقبا، قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد.



لازم به ذکر است: در آخرین روز رقابت‌های فوتسال قهرمانی غرب آسیا در ارومیه و در دیدار با تیم ملی اردن که جدی ترین تعقیب کننده تیم کشورمان بود، گلهای تیم ملی را اسماعیل پور در دقیقه نهم و یازدهم در دروازه اردن قرار دادند و گل‌های سوم و چهارم توسط حسین طیبی و گل پنجم توسط کشاورز به اردن زده شد.

