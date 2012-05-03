مدرسه تخصصی قرآن در بابلسر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله نعمتی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح این مدرسه اظهار داشت: از مهمترین اقدامات آموزش و پرورش این شهرستان، تک نوبته کردن تمامی مدارس، باز سازی و مقاوم سازی مدارس، بهره برداری از مدارس نوسازی، اخذ سهمیه تخریب و بازسازی یک مدرسه 10 کلاسه، ساخت ساختمان درمانگاه فرهنگیان در سه طبقه است.



وی افزود: از جمله اقدامات طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تلاش برای ایجاد فضا و بستر سازی اجرا طرح آموزشی سیستم جدید، تلاش برای تامین نیروی انسانی لازم و گسترش مدارس قرآنی از 14 مدرسه به 28 مدرسه است.



مدیر آموزش و پرورش بابلسر گفت: ترغیب دانش آموزان به حفظ آیة الکرسی، اقدام در نهضت قرآنی حفظ و مفاهیم قرآن، اخذ رتبه دوم پژوهشی در استان، کسب رتبه برتر در طرح هجرت سه، کسب رتبه ممتاز در هسته مشاوره، کسب رتبه برتر در طرح اسکان تابستان 90 و نوروز 91، تشکیل سه پایگاه طرح مطالعات نوروزی، اعزام تمام دانش آموزان پسر و دختر پایه دوم دبیرستان به مناطق عملیاتی جنوب، در اختیار قرار دادن قسمتی از فضای کانون جدید برای ایجاد و فروشگاه لوازم خانگی برای خرید از سوی فرهنگیان از جمله اقدامات این اداره در سال گذشته است.



نعمتی با گرامیداشت هفته معلم گفت: معلمی عشقی الهی و آسمانی بوده که پروردگارمهربان به انسان اعطا تا با همت بلند خویش روشنایی شبهای تارجهالت و نادانی باشد



وی ادامه داد: دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر برمدار ارزشها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین همت اساسی آدمی باشد.