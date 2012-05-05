یثربی نگارش" تو سماع کن جهان می رقصد" را به پایان می رساند

یثربی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: در حال نگارش مراحل پایانی نمایشنامه" توسماع کن جهان می رقصد" هستم. این نمایشنامه نگاه جدیدی به زندگی سه عارف ایرانی عطار، حلاج و شیخ اشراق سهروردی دارد که هر سه کشته شده اند. این اثر برای اولین بار به شکل اپرت و با زبانی شاعرانه نوشته شده است و قرار است به زودی توسط نشر نامیرا منتشر شود.

وی ادامه داد: تا کنون زندگی این سه عارف ایرانی از دیدگاه مدرن به نمایش در نیامده است. دیالوگ های این نمایشنامه معاصر و عامیانه است. نقش عطار را یک پزشک امروزی، سهروردی را یک استاد دانشگاه و حلاج را یک کولی عاشق بازی می کند چون حلاج آواره عشق بوده است.

وی عنوان کرد:هر سه عارف در جایی از تاریخ که سال 1391، تهران در چهارراه ولیعصر است به یکدیگر برخورد می کنند. اتفاقی، این سه نفر را به یکدیگر پیوند می دهد که قطعا تئاتر نیست. در این اثر از رقص ها و آئین های ایرانی و شیوه های تئاتر درمانی نیز استفاده می شود.

کارگردان"چنگیزخان" افزود: همچنین در حال نگارش نمایشنامه "دریای بی مرغ" که اقتباسی از نمایشنامه"مرغ دریایی" چخوف است نیز هستم. این اثر تنها با حضور دو شخصیت نینا و ترپلوف بازنویسی شده و تلاش کرده ام در این نمایشنامه از مسائل روز فارغ التحصیلان از دانشگاه ها و آموزشگاههای تئاتر صحبت کنم. درباره نقش نینا نیز با بهاره افشاری صحبت کرده ام. قصد دارم این نمایش را در کشور قزاقستان روی صحنه ببرم.

یثربی درباره دیگر فعالیتهایش توضیح داد: همچنین مجموعه نمایشنامه" از خوب تا مهتاب" نیز که به دللیل مشغله کاری انتشار آن دو سال به تاخیر افتاد، قرار است به زودی توسط نشر نیستان منتشر شود. این مجموعه شامل نمایشنامه های" از خواب تا مهتاب"،" پشت شب"،" زنی برای همیشه"،" دخترک و مرد مرده" و" کم کم نگاه می کنی" است که هیچ کدام تا به حال اجرای عمومی نداشته اند.

وی در پایان توضیح داد: همچنین به تازگی نیزاز سمینار تئاتر درمانی در شهر مشهد بازشته ام که دستاوردهای بسیار خوبی در ارتباط با شناخت معلولان جسمی حرکتی برایم داشته است.