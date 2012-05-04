242 هزار تن گوجه فرنگی از مزارع دیر بوشهر برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی محمد دوست عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مقدار محصول از شش هزار و 790 هکتار سطح زیر کشت در مناطق آبدان، بردخون، دوراهک و لمبدان برداشت شده است.

وی اضافه کرد: محصول گوجه فرنگی خارج فصل شهرستان دیر علاوه بر مصرف داخل شهرستان و استان بوشهر در استان‌های دیگر کشور نیز به بازار عرضه می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دیر به استفاده از روش‌های نوین آبیاری در این شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: هم اکنون چهار هزار و 500 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به روش قطره ای آبیاری می‌شود.

وی اضافه کرد: امسال نیز در سطح یک‌هزار و 800 هکتار از اراضی این شهرستان روش آبیاری قطره ای اجرا خواهد شد.

محمد دوست به بیان آمار کشاورزان و چاه‌های کشاورزی این شهرستان پرداخت و گفت: در شهرستان دیر 10هزار کشاورز فصلی و دائم با استفاده از یک‌هزار و200 حلقه چاه مشغول فعالیت کشاورزی هستند.

وی ادامه داد: تاکنون 94 هکتار در مرحله اول از اراضی منابع طبیعی در شهرستان شناسایی و استعدادیابی شده است که در اختیار متقاضیان طرح‌های اشتغال زایی و توسعه بخش کشاورزی قرارمی گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی‌ شهرستان دیر افزود: لیست طرح های اولویت‌ دار، تهیه و در اختیار تمام دستگاه ها قرار می گیرد تا با مطالعه آنها متقاضیان را توجیه وهدایت کنند.

وی گفت: میزان تسهیلات بانکی حداکثر برای هر نفر300 میلیون ریال از طریق بانک کشاورزی اختصاص یافته است.

محمد دوست، هدف ازاجرای این طرح ها را افزایش قابلیت سرمایه گذاری دربخش کشاورزی و ایجاد زمینه اشتغال زایی ذکر کرد.