مرحله دوم انتخابات آغاز شد/تعیین تکلیف 65 کرسی مجلس در 18 استان

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل، رای گیری مرحله دوم نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعلام وزیر کشور در 33 حوزه انتخابیه آغاز شد.

در این مرحله از انتخابات که در 18 استان کشور برگزار می شود 130نامزد برای 65 کرسی باقی مانده مجلس شورای اسلامی در معرض انتخاب مردم قرار گرفته اند. حوزه انتخابیه تهران، شمیرانات، شهرری و اسلامشهر با 25 نماینده بیشترین سهم از کرسی های باقی مانده مجلس نهم را به خود اختصاص داده که 50 نامزد برای کسب این سهم رقابت دارند.

در مرحله دوم انتخابات 14323شعبه اخذ رای در 33 حوزه انتخابیه درنظر گرفته شده است. همانند مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی 10 درصد حوزه های انتخابیه که 1500 شعبه اخذ رای را شامل می شود، رای گیری الکترونیکی خواهد بود. شیراز، گرگان و آق قلا و تهران سه مرکز استان از 7 حوزه انتخابیه هستند که انتخابات در آنها رایانه ای برگزار می شود.

وزیر کشور شامگاه پنج شنبه با حضور در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری، از آمادگی کامل مسئولان برگزاری انتخابات در بخشداری ها و فرمانداری ها در حوزه های رای گیری کشور خبر داد و گفت: امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز در فرآیند برگزاری انتخابات فراهم و به مراکز رای گیری ارسال شده است و حتی مانورهای قبل از انجام انتخابات ،بین مسئولان برگزار شده است.

وزیر کشور همچنین از اعلام نتایج این دور از انتخابات مجلس نهم، حداکثر تا پایان روز شنبه خبر داد.

وی یادآور شد: زمان رای گیری با توجه به ضرورت و نیاز هر حوزه انتخابیه تمدید خواهد شد و شمارش آراء بلافاصله پس از پایان زمان رای گیری، در هر شعبه اخذ رای آغاز خواهد شد.

به گفته وزیر کشور اعتبار نامه 223 نماینده مجلس نهم از سوی وزارت کشور به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و اعتبار نامه منتخبان مرحله دوم انتخابات نیز ظرف 48 ساعت به مجلس ارسال می شود.

به گزارش مهر، کلیه افراد متولد 15 اردیبهشت سال 73 به قبل برابر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می توانند امروز با در دست داشتن شناسنامه خود با حضور در شعب اخذ رای در این مرحله از انتخابات شرکت کنند.

برابر قانون انتخابات ، شرکت کنندگان در مرحله دوم انتخابات، باید در همان حوزه ای انتخابیه ای که در مرحله اول رای داده اند، رای خود را به صندوق بیندازند.

حوزه های انتخابیه تبریز،اسکو و آذرشهر، اردبیل، نمین، سرعین و نیر، دهلران آبادانان و دره شهر، ایلام، شیروان، چردوال، ایوان و مهران، اصفهان، لنجان و سمیرم، تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، اردل،فارسان، کوهرنگ و کیار، مشهد و کلات، اهواز، دزفول، دشت آزادگان، آبادان، ایذه و باغملک و بهبهان، شیراز، بوانات و خرم بید، سنندج، دیواندره و کامیاران، کرمانشاه، گرگان و آق قلا، تالش، رضوانشهر و ماسال، خرم آباد، ازنا و درود، پلدختر، بروجرد، تویسرکان، همدان، مهریز، بافق، ابرکوه و خاتم، حوزه های انتخابیه ای هستند که تکلیف یک یا چند کرسی نمایندگی مجلس نهم در آنها طی مرحله دوم انتخابات مشخص می شود.

روز 7 خرداد مجلس نهم کار خود را آغاز می کند و وزیر کشور در این روز با حضور در مجلس، گزارشی از عملکرد وزارت کشور درباره چگونگی برگزاری این دور از انتخابات ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست 130 کاندیدای مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 33 حوزه انتخابیه در 18 استان به این شرح است:

استان آذربایجان شرقی



تبریز ،آذرشهر و اسکو: 1- رضا رحمانی 2- محمداسماعیل سعیدی 3- میرهادی قره سید رومیانی 4 - علی آجودان زاده 5- رسول جلیل زاده 6- خانم عشرت شایق

استان اردبیل



اردبیل ، نمین ، نیر و سرعین: 1- مصطفی افضلی فرد 2- سیدکاظم موسوی

استان اصفهان



اصفهان:1- حمیدرضا فولادگر 2-مرتضی طلائی



سمیرم: 1- بهروز جعفری 2- سکینه عمرانی



لنجان:1- مجید منصوری بیدکالی 2- محسن کوهکن ریزی

استان ایلام



ایلام ، ایوان ، شیروان ، چرداول ، مهران و ملکشاهی : 1-فریدون همتی 2- احمد شوهانی 3- داریوش قنبری 4- علی اکبر متین

دهلران ، دره شهر و آبدانان: 1- علی محمد احمدی 2- امین دوست محمدی

استان چهارمحال و بختیاری



اردل ، فارسان ، کوهرنگ و بخش کیار : 1- حمیدرضا عزیزی فارسانی 2- علی یوسف پور

استان خراسان رضوی



مشهد و کلات: 1- جواد کریمی قدوسی 2- جواد آرین منش 3- عفت شریعتی کوه بنائی 4- محمد حسین حسین زاده بحرینی

استان خوزستان



آبادان:1-محمدسعید انصاری2-سیدحسن دهدشتی 3-غلامرضا شرفی 4-جلیل مختار



اهواز و باوی:1-سیدشکر خداموسوی2-شبیب جویجری 3-ناصر سودانی4-محمدجعفر فلسفی



ایذه و باغملک:1- حجت الله درویش پور 2-سیدهادی طباطبائی



بهبهان: 1- عزیزاله سالاری 2-محمدباقر شریعتی



دزفول: 1- محمدعلی قاسمی 2- عباس پاپی زاده پالنگان



دشت آزادگان و هویزه: 1- ناصر صالحی نسب 2- هاشم سواری

استان سیستان و بلوچستان



زابل ، زهک و هیرمند: 1- احمدعلی کیخا 2- حلیمه عالی

استان فارس



آباده ، بوانات و خرم بید: 1- علی اصغر عزیزخانی 2- رحیم زارع



شیراز: 1- سید حسین ذوالانوار 2- محسن مکارم

استان کردستان



سنندج ، دیواندره و کامیاران: 1- سیداحسن علوی 2- محمد الله مرادی 3- سیدمهدی فرشادان 4- سالار مرادی

استان کرمانشاه



کرمانشاه: 1- جهانبخش امینی 2- محمد رزم

استان گلستان



گرگان و آق قلا: 1- عبدالحسین ناصری 2-عیسی امامی

استان گیلان



رشت: 1- جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی 2-سیدعلی آقازاده دافساری 3- غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی 4-نظر علی علیزاده

طوالش، رضوانشهر و ماسال: 1- بهمن محمدیاری 2- احسان الله رادمهر

استان لرستان



بروجرد:1-هادی مقدسی 2- بهرام بیرانوند



پلدختر: 1- علی کائیدی 2- سیدحمیدرضا کاظمی



خرم آباد و دوره: 1- ابراهیم آقامحمدی 2-محمدرضا ملکشاهی راد



دورود و ازنا:1- حسین گودرزی 2- عباس قائید رحمت

استان مرکزی



تفرش ، آشتیان و فراهان: 1- کاظم سپاسی آشتیانی 2- عباس صالحی

استان همدان



تویسرکان:1- مرتضی فضلعلی 2- کاظم سلیمی



ملایر: 1- حسن وفایی 2- احمد آریائی نژاد



همدان و فامنین: 1- سیدمحمدکاظم حجازی 2-ابراهیم کارخانه

استان یزد



مهریز، بافق ، ابرکوه ، خاتم و بهاباد:1- دخیل عباس زارع زاده مهریزی 2-کاظم فرهمند

استان تهران

1- دکتر لاله افتخاری 2- دکتر زهره الهیان 3- دکتر الهام امین‌زاده 4- ابراهیم انصاریان 5- دکتر اسدالله بادامچیان 6- مهندس محمدرضا باهنر 7- مهندس مهرداد بذرپاش 8- دکتر احمد توکلی 9- محمدنبی حبیبی 10- دکتر علی اصغر خانی 11- دکتر مجتبی رحماندوست 12- محمدنبی رودکی 13- فاطمه رهبر 14- دکتر علیرضا زاکانی 15- پرویز سروری 16- دکتر زهره طبیب‌زاده 17- حسین فدایی آشیانی 18- حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن کازرونی 19- اسماعیل کوثری 20- حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم 21-دکتر حسین مظفر 22-دکتر الیاس نادران 23-حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود نبویان 24- دکتر حسین نجابت 25- بیژن نوباوه وطن 26-حجت‌الاسلام و المسلمین روح‌الله حسینیان 27-دکتر علی‌اصغر زارعی 28-حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ناصر سقای بی‌ریا 29-دکتر محمد سلیمان 30-دکتر مهدی کوچک‌زاده 31-فاطمه آلیا 32-حجت‌الاسلام و المسلمین حمید رسایی 33-حجت‌الاسلام و المسلمین قاسم روانبخش 34-زهره لاجوردی 35-دکتر بتول نامجو 36-سردار حسن حمیدزاده 37-علیرضا محجوب 38-علی مطهری 39-سهیلا جلودارزاده 40-حسن غفوری فرد 41-مهندس سیدمهدی هاشمی 42-علی خطیبی شریفی 43-اسماعیل کفایتی 44-حجت‌الاسلام و المسملین دکتر خلیلیان 45-دکتر حسین طلا 46-دکتر جوانمردی 47-محمود دهقان 48-محمدحسین استادآقا 49- دکتر جواد محمدی 50-علیرضا صفارزاده