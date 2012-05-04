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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۴۲

خرسند عنوان کرد:

گمنامی سلمان فارسی در جهان اسلام

گمنامی سلمان فارسی در جهان اسلام

کازرون - خبرگزاری مهر: امام جمعه کازرون گفت: سلمان فارسی هنوز در جهان اسلام گمنام است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خرسند عصر پنجشنبه در جریان پیش کنگره سلمان فارسی در شهرستان کازرون اظهار داشت: سلمان فارسی ازجمله افرادی است که آیاتی از قرآن در منزلت این شخصیت نازل شده و در احادیث نیز از او به نیکی یاد می شود.

وی ادامه داد: منزلت سلمان تاجایی می رسد که هرگاه جبرئیل به پیامبر(ص) نازل می شد، سلام خداوند را به سلمان می رساند.

امام جمعه کازرون عنوان کرد: مردم شهرستان کازرون سالهاست تلاش می کنند که سلمان را به جهانیان بشناسانند.

حجت الاسلام خرسند تصریح کرد: امید است کنگره سلمان فارسی شروعی برای شناخت جهانیان از این شخصیت برجسته بین المللی باشد و این پیش کنگره نشانه ای از عزم مردم کازرون برای تحقق این امر است. 

کد مطلب 1592695

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