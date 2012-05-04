رقابت برای دو کرسی بهارستان در مشهد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عقربه های ساعت وقتی بر روی 8 صبح روز جمعه، 15 اردیبهشت ماه آرام گرفت، درهای شعبه های اخذ رای بر روی مردم مشهد و کلات گشوده شد تا به تعبیر بلند رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مردم کار نیمه تمام خود را به پایان برسانند و بار دیگر با این انتخاب میزان پای بندی خود به اعتقادات و تعهد خود به نظام اسلامی را در معرض قضاوت افکارعمومی دنیا قرار دهند.

پیام استاندار

محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی پس از فروکش کردن تبلیغات انتخابات، در پیامی از مردم حوزه انتخابیه مشهد و کلات خواست تا با حضور پرشور و سرشار از شعور خود پای صندوق های رای، به تداوم عزت و سربلندی ایران اسلامی کمک کنند.

صلاحی تصریح کرد: مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه آنچه در دوازدهم اسفند در پرونده ایفای رسالت شما ثبت شد، تکرار حماسه ای بود که همواره در تقاطع حساس در تبعیت از ولی امر مسلمین به آن همت گمارده اید.

وی بیان کرد: در مرحله اول انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آنچه با حضور بی نظیر مردم بصیر ایران اسلامی در عرصه داخلی و خارجی رخ داد، بازتابی از وفاداری ملت به آرمان های سربلند امام راحل (ه)، پیروی از منویات مقام معظم رهبری و هوشیاری و درک افتخار آمیز ملت نسبت به حساسیت شرایط کشور و اوضاع جهانی بود.

صلاحی افزود: اینک در تداوم این راه، 15 اردیبهشت نیز روز سرودن مصرع دوم شعر افتخار است و مردم حوزه انتخابیه مشهد و کلات در عمل به وظیفه شرعی و قانونی با به نمایش گذاشتن شکوه وحدت و همدلی خویش، نمایندگانی برخوردار از رای بالا و دارای پایگاه قوی مردمی را روانه خانه ملت می کنند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرده است: ساکنان پایتخت معنوی ایران اسلامی که همواره سرآمد و پیشگام حرکت های دین باورانه، حامی تقویت عزت ایران و در همه آزمون ها سربلند و رو سپید بوده اند، در این جمعه نیز با حضور مجدد در پای صندوق های اخذ رای، عرصه خدمت را برای منتخبان خود در خانه ملت مهیاتر و یاس دشمنان و سرافرازی این مرز و بوم الهی و افزونی را فزونی خواهند بخشید.

918 شعبه اخذ رای

مدیران اجرای انتخابات برای برگزاری هر چه بهتر و روان تر انتخابات به مرحله دوم، 918 شعبه اخذ رای در مشهد و کلات تدارک دیده اند، این شعبه ها تا ساعت 6 بعد ازظهر امروز با 755 صندوق اخذ رای ثابت و 196 صندوق سیار آرای مردم را دریافت می کنند.

14 هزار نیروی اجرایی، بازرسی و نظارت در مشهد و کلات کار برگزاری انتخابات را بر عهده دارند.

اسم دو نفر را بنویسید

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی ضمن تشکر از احساس مسئولیت مردم برای حضور گسترده در پای صندوق های رای، از آنان خواست اسامی دو نامزد را یادداشت و از تک رای دادن خودداری کنند.

محمد غفاری توصیه برخی گروه های سیاسی مبنی بر دادن تک رای را خلاف تدبیر دانست و افزود: با این روش ممکن است نفر دوم با رای اندکی به مجلس راه یابد که مناسب نیست.

وی گفت: در مرحله دوم، هر نامزدی که بیشترین رای را کسب کند، انتخاب می شود.

وی بیان کرد: انتظار این است که حضور مردم مثل مرحله اول با شکوه باشد.

مشاهدات خبرنگاران از خیابان های مشهد و حوزه های انتخابیه حاکی از حضور پیوسته مردم شهر امام رضا(ع) در پای صندوق های رای است.

از اولین لحظات شروع رای گیری، مردم این شهر با حضور در شعبه های اخذ رای به وظیفه شرعی و ملی خود عمل می کنند.

پایین شهر شلوغ تر است

گزارش خبرنگار مهر از مناطق طلاب، خواجه ربیع، نخریسی، طبرسی، ابوطالب، عامل و راه آهن حاکی است که در حوزه های اخذ رای این نقاط، شلوغی کاملا محسوس است.

مردم مناطق مرکزی و بالای شهر نیز در صفوفی منظم به ادای وظیفه مشغول هستند.

کلات پر شور

کلات شهر تاریخی خراسان رضوی، دیار سر سبز و پر نشاط و مردم سلحشور و حق باورش از اولین ساعات صبح با حضور در پای صندوق اخذ رای، به تکلیف شرعی خود عمل می کنند.

مردان و زان آزاده این شهر زیبا و دلپذیر، با قلبی سرشار از مهر به اسلام و ایران در همه دوره های انتخابات حضوری مسئولانه در انتخابات داشته اند.

در کلات 46 شعبه اخذ رای مستقر است تا ساکنان شهر و روستا با دسترسی مناسب خود را به صندوق بریزند.

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گزارش: محمد ابراهیمی