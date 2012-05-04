استاندار لرستان پای صندوق رای رفت/ مردم حماسه خود را تکمیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمرده در حاشیه انداختن رای خود به صندوق در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور مردم استان در انتخابات، اظهار داشت: این حضور مایه عزت و شرف مردم ایران اسلامی است.

وی تصریح کرد: این حضور بسیار باشکوه باعث بزرگی انقلاب اسلامی ایران و مایه عزت همه آزادی خواهان جهان خواهد شد.

استاندار لرستان یادآور شد: حضور پر رنگ مردم لرستان در دفاع از ارزشها همیشه باشکوه بوده و لرستانیها در این زمینه دارای رکورد هستند.

دهمرده با بیان اینکه حضور امروز مردم لرستان قوی تر از گذشته حماسه دیگری خلق کرده است، افزود: این امر مایه بزرگی و شکوه مردم ایران و آزادی خواهان بشریت است.

وی همچنین در ادامه سخنان خود این حضور را تکمیل کننده حماسه 12 اسفندماه دانست و یادآورشد: کسانی که رای می آورند نماینده همه مردم ایران در مجلس هستند و بعد از مشخص شدن نتایج و پایان رای گیری باید رقابت ها تبدیل به رفاقت شود و ما هم امیدواریم هر آنچه که برای لرستان خیر است رقم بخورد.