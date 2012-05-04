آیت الله احمد محسنی گرکانی با حضور در حسینیه ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال مهر که آیا درخواست نمایندگان مجلس برای برکناری مرتضوی در دیوان عالی بررسی شده است، گفت: در حال حاضر در این باره اعلام نظر نمی کنم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر در این باره که حضور مردم در انتخابات در مذاکرات آتی 1+5 در بغداد چقدر موثر خواهد بود، گفت: ان شاء الله در مذاکرات بغداد نیز همان طور که در مذاکرات استانبول به نفع ایران بود همه شرایط فراهم خواهد شد که به آرمان های خود برای انرژی صلح آمیز هسته ای دست پیدا کنیم.

وی ادامه داد: اگر همه مردم در انتخابات شرکت کنند و رای خود را به صندوق بیندازند و آرای بالایی نشان دهند در مقابل دشمنان که همواره خواهان جدایی مردم از نظام هستند حضور پیدا کرده و جواب دندان شکنی داده اند.

آیت الله گرکانی با اشاره به اینکه حضور مردم تاثیر گسترده ای در جهان خواهد داشت، تصریح کرد: درصد بالای رای دهندگان جواب محکمی برای دشمنانی است که می خواهند بگویند مردم به انتخابات، انقلاب و کشورشان علاقه ندارند.

وی ادامه داد: از ملت و مردم عزیزمان می خواهیم که پای صندوق ها حضور پیدا کنند و قطعا بدانند که عملیات خوبی را انجام می دهند که در جهت بندگی خدا و تقویت اسلام خواهد بود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: انتخابات از شاخص‌های اصلی کشورمان است و سرنوشت کشور را از نظر قانونی معین می کند.

وی افزود: انتخابات منافع عمومی و مصالح اجتماعی را در همه زمینه ها برای ملت ایران ایجاد می کند.

به گفته آیت الله گرکانی نمایندگانی که انتخاب می شوند باید دارای وجهه مردمی، اسلامی، انقلابی و فرهنگی باشند تا بتوانند وظایف خود را در طول مدت نمایندگی انجام دهند.

وی تاکید کرد: از ملت و مردم عزیزمان می خواهیم پای صندوق ها حضور پیدا کنند و قطعا بدانند که عبادت خوبی انجام می دهند که در جهت بندگی خداست و امیدواریم خداوند به همه کسانی که رای خود را به صندوق می اندازند توفیق دهد تا با انتخاب خود افراد اصلح را روانه مجلس کنند.