سیلاب اطراف شهر قزوین مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی بارش شدید باران که از عصر دیروز در استان قزوین آغاز شد و شب گذشته نیز ادامه یافت سد خاکی وشته در شرق شهر قزوین شکسته شد و با تخریب بخشی از پل ارنجک، آب سیلاب از دو طرف در مناطقی از شهر از جمله شهرک مینودر و کوثر و غرب شهر قزوین جاری شد.



به گفته شاهدان عینی ارتفاع آب در ساعات اولیه سیلاب در بخشی از شهرک مینودر قزوین در مناطق مالکانه و جنوب این شهرک به اندازه ای بود که چند خودرو به طور کامل در آن فرو رفتند که با استفاده از جرثقیل از آب خارج شدند.



همچنین در منطقه چوبیندر نیز سیلاب جاری شد و حجم آب چند کارگاه شهرداری را که عملیات ساخت پل های غیر هم سطح شهر را بر عهده دارند در بر گرفت و خساراتی به آنها وارد کرد.



همچنین ستونهای بتنی پل در دست احداث امام علی در منطقه مینودر که از کنار کانال دشت قزوین نیز عبور می کند برای ساعاتی در آب سیلاب محاصره شد که با مهار و هدایت سیلاب توسط نیروهای شهرداری قزوین آب این محدوده نیز بوسیله

پمپاژ به باغات اطراف تخلیه شد.



سیدعلی شفیعی مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین هم که خود در عملیات مهار سیلاب حضور داشت در این باره گفت: در ساعات اولیه شروع سیلاب تعدادی از ساکنان منازل مسکونی که در حال عبور از این مسیر بودند در سیلاب گرفتار شدند که بیش از 20 تن از آنها با کمک نیروهای آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین بدون هیچ حادثه ای از سیلاب نجات یافتند.



در پی بارندگی های شب گذشته و احتمال وقوع سیل در مناطق روستایی و کوهستانی استان خبرنگار مهر با علی محمد آهنی رئیس مدیریت بحران استانداری قزوین تماس گرفت تا از آمار خسارات احتمالی خبرهایی کسب کند که آهنی اعلام آمار دقیق را به ساعات آینده موکول کرد.



رئیس ستاد مدیریت بحران استاندری قزوین، خبر جاری شدن سیل در برخی از روستاهای الموت را تائید کرد و گفت: جاری شدن سیل در این روستاها موجب بروز مشکلاتی برای ساکنان آن شده است که خبرهای تکمیلی بزودی اعلام خواهد شد.



در حال حاضر بارندگی در شهر قزوین به پایان رسیده و هوایی مطبوع و بهاری در شهر قزوین پدیدار شده است.