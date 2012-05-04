توصیه جنتی به مردم/حضور مردم در انتخابات تاثیر زیادی در مذاکرات بغداد دارد

آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس نهم گفت: از مردم می خواهیم در اسرع وقت در انتخابات شرکت کنند و این شرکت را به ساعت های پایانی موکول نکنند.

وی افزود: انتخابات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مردم این اهمیت را به خوبی تشخیص می دهند.

دبیر شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به این سوال که مذاکرات آینده ایران با گروه 1+5 در عراق را چگونه ارزیابی می کنید، اظهار داشت: تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات بغداد به هیچ وجه از حق مردم عقب نشینی نخواهد کرد.

جنتی تاکید کرد: حضور مردم در انتخابات تاثیر زیادی در مذاکرات بغداد دارد.

وی همچنین خطاب به غربی ها گفت: اگر راست می گوید ومی خواهید صداقت خود را نشان دهید تحریم ها علیه ایران را لغو کنید.