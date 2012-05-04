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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتخابات در حوزه های انتخابیه لرستان با نظم و امنیت در جریان است

انتخابات در حوزه های انتخابیه لرستان با نظم و امنیت در جریان است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات استان لرستان گفت: از ابتدای رای گیری انتخابات در همه حوزه های انتخابیه لرستان با نظم و امنیت در جریان است.

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز مرحله دوم انتخابات در چهار حوزه انتخابیه استان لرستان راس ساعت 8 صبح کلید خورد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای رسیده از همه حوزه های انتخابیه استان هم اکنون جریان برگزاری انتخابات به صورت عادی، سالم و با نظم و امنیت دنبال می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به مشارکت مردم در ساعات اولیه رای گیری افزود: با توجه به حضور گسترده مردم در مرحله اول انتخابات امیدواریم امروز نیز مردم در حوزه انتخابیه مختلف استان حضوری دشمن شکن داشته باشند.

شریعت نژاد از مردم خواست که در ساعات اولیه رای خود را به صندوق بیندازند و بیان داشت: مردم سعی کنند که انداختن رای خود را موکول به ساعات پایانی انتخابات نکنند.

وی به اهمیت مشارکت گسترده مردم اشاره کرد و گفت: مشارکت مردم در دور دوم انتخابات در ابعاد مختلف در صحنه های ملی و بین المللی دارای اهمیت فوق العاده است.

کد مطلب 1592787

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