انتخابات خرم آباد در کمال صحت در حال انجام است/ اجازه دخالت به کسی نمی دهیم

مرتضی ولی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت روند برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز استان لرستان اظهار داشت: کار برگزاری انتخابات در این حوزه انتخابیه توسط 5 هزار نیروی انسانی در قالب هیئت های اجرایی، نظارت، بازرسی، انتظامی و نماینده فرماندار در حال انجام است.

وی تصریح کرد: برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان خرم آباد 257 شعبه ثابت و سیار در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان خرم آباد ادامه داد: این تعداد شعبه در قالب 150 شعبه اخذ رای ثابت و 107 شعبه سیار در نظر گرفته شده است.

ولیپوری با تاکید بر جلوگیری از هر گونه تخلف در روند برگزاری انتخابات عنوان کرد: به طور حتم در راستای صیانت از آرای مردم اجازه دخالت غیرقانونی را به هیچ احدالناسی نخواهیم داد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر انتخابات در کمال صحت و سلامت در حال برگزاری است، ادامه داد: دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد مانند دور اول در آرامش و امنیت کامل برگزار خواهد شد.

فرماندار شهرستان خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تعرفه به اندازه کافی در میان شعب اخذ رای خرم آباد توزیع شده است، بیان داشت: در صورت کمبود تعرفه هیئت های اجرایی مستقر در فرمانداری سریعا اقدام خواهند کرد.