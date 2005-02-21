به گزارش خبرگزاري" مهر" درحكم صادرشده ازسوي مهندس مهرعليزاده آمده است:" اينكه به دنبال طراحي وتصويب نظام جامع توسعه تربيت بدني وورزش كشور وانجام بخش قابل توجهي از اقدامات مقدماتي آن درطول يكسال گذشته به حول قوه الهي زمينه هاي لازم براي استقرار نظام مذكورفراهم گرديده است.

اميد مي رود همزمان با ورود به سال جديد، سال آغازين اجرايي برنامه چهارم توسعه كشور تداوم و تقويت اقدامات استقرارنظام نوين، موجبات بنيانگذاري تحولي شگرف درورزش شود.

درادامه حكم مذكور آمده است: " با عنايت به اهميت و گستردگي وظايف محوله درآن مركز، انتظاردارم با سرلوحه قرار دادن راهبردهاي نظام جامع توسعه تربيت بدني و ورزشي كشور نسبت ايجاد ساختار وراه اندازي مركزتوسعه ورزش حرفه اي وتشكيل شوراي مربوطه ونيزتهيه وطي مراحل قانوني تصويب آئين نامه هاي مربوطه اهتمام ورزيد.

درپايان حكم آمده است:" اميد است با اتكال به نيروي لايزال الهي وبهره گيري ازكليه امكانات، منابع واستعدادهاي موجود درپيشبرد اهداف سازمان تربيت بدني موفق ومويد باشيد."