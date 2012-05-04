برگزاری نمایشگاه کتاب برای ساکنان اطراف مصلی آزاردهنده است

به گزارش خبرنگار مهر، باز هم نمایشگاه کتاب آغاز شد و مشکلاتی چون نبود جای پارک مناسب برای خودروهای مراجعه کنندگان حتی ساکنان محلی و ترافیک خسته‌کننده گریبان مردم را گرفت.

صبح امروز جمعه 15 اردیبهشت ماه، بیست و پنجمین نمایشگاه کتاب تهران شاهد حضور خیل عظیمی از مراجعه کنندگان بود که حتی پیش از باز شدن درهای مصلی بدانجا مراجعه کرده بودند که این میزان بالای مراجعه کنندگان باعث ایجاد ترافیک زیادی نیز در خیابان اطراف مصلی شده بود.

همچنین تعداد زیادی از خودروها در حاشیه خیابان‌ها و کوچه‌ها پارک شده‌اند که این مساله گلایه ساکنان محلی را به دنبال دارد.

امیر کاظمی از ساکنان خیابان خرمشهر می‌گوید: حتی تا فاصله‌های دور از مصلی هم خودروهای مراجعه کنندگان به نمایشگاه کتاب پارک شده است. این مساله چند سالی است که برای ما ساکنان محلی مشکل ایجاد کرده است. امروز که سومین روز نمایشگاه است، ولی ما تا یک هفته دیگر این مشکل را به طور جدی داریم که در روزهای پنجشنبه و جمعه تشدید می‌شود.

وی می‌افزاید: بارها پیش می‌آید که خودروها را مقابل پارکینگ خانه‌های این محله می‌گذارند و حتی اگر جریمه هم بشوند مشکل ما حل نمی‌شود.

همانطور که این شهروند اشاره می‌کند، نیروهای پلیس خودروهایی را که در حاشیه خیابان‌ها پارک کرده‌اند، جریمه می‌کنند، ولی این مساله در کاهش ترافیک تاثیری ندارد.

و اما پارکینگ‌های عمومی که برای نمایشگاه در نظر گرفته شده است، گرچه ظرفیت بالایی دارند، ولی ورود به آنها نیز ماجرای خاص خودش را دارد و خیابان‌های منتهی به پارکینگ‌ها نیز ترافیک زیادی را شاهد است.

ورودی پارکینگ‌ها هزار تومان است و مراجعه کنندگان از معطلی زیادی که برای ورود بدان‌ها تحمل می‌کنند، ناراضی هستند.

مریم احسان اللهی از افرادی که بیش از نیم ساعت است در ترافیک خیابان مفتح شمالی منتظر است، می‌گوید: واقعا این معطلی کلافه کننده است. این تعداد مراجعه‌کننده نشان می‌دهد مردم برای فرهنگ و کتاب ارزش قائل هستند، ولی کسی بدانها توجه نمی‌کند. وقتی پای آمار منفی کتابخوانی باشد، مردم مقصرند، ولی در چنین شرایطی کسی پاسخگو نیست که چرا حداقل امکانات را برای مردم فراهم نمی‌کنند.

وی ادامه می‌دهد: من فکر نمی‌کنم مصلی که وسط شهر قرار دارد، جای مناسبی برای نمایشگاهی با این میزان مراجعه کننده باشد.

او که در جریان وعده‌های چند ساله مسئولان درباره جابجایی محل نمایشگاه نیست، می‌گوید: خیلی پیگیر خبرهای حاشیه‌ای نمایشگاه کتاب نیستم و نمی‌دانستم مسئولان نمایشگاه وعده می‌دهند که جای آن عوض می‌شود. به هر حال آنچه من می‌بینم این است که اتفاقی نیفتاده است. رسانه‌ها هم در ایام نمایشگاه به این موضوعات می‌پردازند و دوباره مشکلات فراموش می‌شود. درد دل‌های ما هم به گوش کسی نمی‌رسد.

کامیار بداقی از افرادی که خودرواش را در پارکینگ نمایشگاه پارک کرده است، می‌گوید: اگر راه برگشت بود از آمدن به نمایشگاه منصرف می‌شدم، ولی خیابان یک طرفه بود! هزار تومان داده‌ام و نزدیک به یک ساعت وقتم تلف شده و حالا بعد از بارندگی دیشب و نم نم امروز صبح باید در گل و لای مسیر زیادی را پیاده بروم.

وی اضافه می‌کند: مردم ما خیلی کتاب‌دوست هستند؛ وگرنه با این مشکلات چه کسی حاضر است بیاید نمایشگاه؟ حالا شلوغی‌های خود سالن‌ها و نبود تهویه هم به جای خود.

آنچه در این گزارش آورده شد، اهم صحبت‌های ساکنان منطقه نزدیک مصلای تهران و مراجعه کنندگان نمایشگاه کتاب است و البته تنها موضوع ترافیک و مشکلات پارک خودروها را مدنظر داشته است.