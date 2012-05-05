اعزام کاوشگر برای بررسی اقمار مشتری/ تصویر بزرگترین ماه منظومه شمسی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فضایی اروپا با این مأموریت که از نظر برخی کارشناسان هیجان انگیز توصیف شده با بررسی ماه ها یخی و همچنین خود سیاره بزرگ مشتری موافقت کرده است.

کاوشگر ماه های یخی مشتری از فضاپیمایی تشکیل شده که از انرژی خورشیدی تغذیه می کند و سه سال و نیم را به تحقیق درباره ماه های سیاره بزرگ مشتری و همچنین اتمسفر این سیاره سپری می کند. انتظار می رود که این کاوشگر در ژوئن 2022 به فضا پرتاب شده و در اوایل سال 2030 به مشتری برسد و پس از آن طی سه سال و نیم مأموریت خود را انجام می دهد.

گانیمید بزرگترین ماه در منظومه شمسی که در این تصویر رنگی که توسط فضاپیمای کسینی ناسا در سال 2000 گرفته شده در کناره سیاره مشتری مشاهده می شود

همانطور که نام این کاوشگر نشان می دهد، هدف نهایی آن مطالعه و بررسی ماه های یخی سیاره مشتری است که براساس تصورات دانشمندان دارای اقیانوسهایی در زیر سطح یخی خود هستند.

گانیمید بزرگترین ماه در منظومه شمسی است که گفته می شود دارای هسته ای از آهن مذاب است که میدان مغناطیسی چون زمین دارد. گرمای داخلی این هسته ممکن است اقیانوسهای زیرزمینی آن را به حال مایع نگاداشته باشد اما چگونگی عملکرد آن هنوز برای دانشمندان شناخته شده نیست.

در این تصویر که با رنگهای اغراق شده گرفته شده نقطه بزرگ قرمز مشتری که به آن چشم ژوپیتر گفته می شود مشخص است، نقاط سرخ رنگ بزرگ روی مشتری نشانگر مکانهای طوفانهای عظیمی است که 300 سال پیش ایجاد شده است

کاوشگر "جویس" به بررسی سطح پوشیده شده از یخ "اروپا" نیز می پردازد، اروپا از ماه های مشتری است که سطح صیقلی با ترکهای در هم از مواد یخ زده دارد و به نظر می رسد که نشانه ای از وجود اقیانوسهای زیرزمینی در آن است اگرچه عمق و وسعت این اقیانوسها تاکنون ناشناخته باقی مانده است، همچنین آب و هوای آن و امکان وجود حیات در این ماه نیز برای دانشمندان مشخص نیست.

براساس گزارش کریسشن ساینس مونیتور، آلوارو گیامنز کانته مدیر بخش اکتشافات روباتیک و علمی سازمان فضایی اروپا اظهار داشت: کاوشگر جویز به ما درک بهتری از شکل گیری گازهای این سیاره بزرگ و مدارهای آن به ماه می دهد و می توانیم امکان بالقوه آن برای وجود حیات را نیز بررسی کنیم.

پنج نقطه روی نیمکره شمالی مشتری که توسط تلسکوپ فضایی هابل گرفته شده نشان می دهد که این نقاط درحقیقت هم محور شدن سه ماه از بزرگترین ماه های مشتری است

قرار بود که کاوشگر "جویس" به یک مأموریت ناسا که با هدف بررسی " اروپا" طراحی شده بود ملحق شود اما ناسا این مأموریت را بسیار هزینه بر تلقی و آن را لغو کرد.

مشتری(عربی) یا برجیس(فارسی)، پرجرم ترین سیاره منظومه شمسی ما با چهار قمر با اندازه های سیاره ای و بسیاری قمرهای کوچک تر، برای خود منظومه ای مینیاتوری است. مشتری سیاره ای گازی و از نظر ترکیبات مانند یک ستاره است. در واقع، اگر حدود 80 برابر بیشتر از جرم اکنونش جرم داشت، به یک ستاره تبدیل می شد.

در این عکس خانوادگی از منظومه ژوپیتری، در حاشیه چپ تصویر سیاره مشتری( ژوپیتر) با چشم قرمز خود دیده می شود و چهار ماه بزرگ این سیاره که به قمرهای گالیله ای مشهور هستند نیز به چشم می خورد. از پایین این ماه ها اروپا، گانیمید، کالیستو و آیو هستند

مشتری 50 قمر اصلی و 12 قمر موقت دارد. 4 تا از بزرگترین و مشهورترین اقمار آن که در سال 1610 توسط گالیله کشف شد به نام‌های آیو، اروپا، گانیمید و کالیستو نامگذاری شده‌اند. از دیگر اقمار مشتری می‌توان به دراستیا، انانک، کارم، الارا، هیمالیا، لدا، لیستیا، متیس، پاسیفا، سینوپ و تب اشاره کرد.