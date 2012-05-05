وجود سیاسی کاری در مسائل عمرانی زنجان

سعید رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، انتقاد شدید خود را از سیاسی کاری در حوزه عمرانی استان عنوان کرد و افزود: بعضی از مصوبات عمرانی سفر های رئیس جمهور مانند کمربندی شمالی و جنوبی زنجان، تونل بعثت و منوریل زنجان، دو خطه کردن راه آهن و ... از ذهن مسئولان پاک شده و چهره عمران شهر زنجان بسیار بدتر از زمان انجام دور سوم سفر شده است.

وی تاکید کرد: این امر قطعا از دید تیم های بازرسی نهاد ریاست جمهوری دور نخواهد ماند.

معاون سابق عمرانی استانداری زنجان یادآور شد: در زمان تصدی مسئولیت عمرانی استان توسط وی پروژه هایی همچون بازگشایی محور داود قلی دلجویی، پل حضرت ولیعصر(عج)، پارک بانوان، فاز اول زنجانرود، کسب رتبه اول مسکن مهر، اختصاص زمین برای جابه جایی سرب و روی و پادگان شروع احداث پارک زنجان کوه و فعال شدن محور تهم چورزق و محور فرودگاه زنجان به ثمر نشست که از آن دوره به عنوان اوج فعالیت های عمرانی استان یاد می شود.

رفیعی با انتقاد از خبرنگاران که زبان گویای جامعه هستند پیگیری پروژه های راکد استان را خواستار شد و افزود: اصحاب مطبوعات و خبرنگاران وضعیت و روند اجرایی پروژه های بزرگراه ولایت، ادامه محور داود قلی – دلجویی – محور زینبیه غربی – فاز دوم ساماندهی زنجانرود – تقاطع غیر همسطح امام حسین (ع) و پروژه های مصوب سفرهای هیئت دولت در استان را پیگیر شوند.

عضو مجلس ایثارگران کشور با تاکید بر لزوم محوریت ارزش ها در تمامی کارها و تصمیمات مدیریتی از نهادینه شدن فرهنگ تملق و چاپلوسی و در حاشیه ماندن فرهنگ کار، تلاش، دلسوزی، تعهد و شجاعت در فضای عمومی استان در سه سال گذشته به شدت انتقاد و ابراز امیدواری کرد با رویکرد بسیار مثبت و سازنده نماینده محترم ولی فقیه در استان این فضا اصلاح شود.

مسئولان زنجان نهج البلاغه را دوباره مطالعه کنند

رفیعی، در این راستا همه مسئولین استان را به مطالعه مجدد نهج البلاغه به ویژه دستورات حضرت امیر علیه اسلام به استانداران فرا خواند.

معاون سابق عمرانی استانداری زنجان در پاسخ به سوال مرتبط نبودن تحصیلات دانشگاهی برخی مسئولان عمرانی شهری استان با پست های کلیدی در اختیار شان، به مطلبی از شهید دکتر مصطفی چمران بسنده کرد و افزود: "می گویند تقوا از تخصص لازم تر است آنرا می پذیریم اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقوا است".

شهردار و اعضای شورای شهر باید در محضر الهی پاسخگو باشند

این کارشناس ارشد رشته عمران، در ادامه با اشاره به اینکه مردم بهترین قاضی برای عملکرد شورای شهر و شهردار هستند وضعیت عمرانی شهر زنجان را اسفبار دانست و تاکید کرد: شورای شهر و شهردار به واسطه لطمات و صدمات شدید جانی، مالی و روحی که به مردم مظلوم زنجان وارد کردند در محضر الهی باید پاسخگو باشند.

رفیعی در پاسخ به سوالی در خصوص وجود اختلاف میان برخی نمایندگان استان و شخص استاندار افزود: آقای رئوفی نژاد استاندار زنجان آدم غیر قابل پیش بینی هستند و بزرگان روانشناسی اعتقاد دارند بعضی از کارهای آدم های غیر قابل پیش بینی از عقلانیت فاصله دارد که همین امر موجب اصطکاک می شود.

عدم اجرای مصوبه انتقال پادگان زنجان پس از 9 سال

رفیعی با اشاره به اینکه ولایت مداری به عمل است نه به حرف بر زمین ماندن دستور مقام معظم رهبری مبنی بر جابجایی پادگان را پس از 9 سال از کم کاری های مسئولان استان دانست.

وی با اشاره به مطلبی از حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(رضوان الله علیه)تحت عنوان اینکه "من حاصل پنجاه سال عبادت و مطالعه خود را در یک جمله به شما می گویم و آن هم اینکه واجبات را انجام، محرمات را ترک و به جای مستحبات به مردم خدمت کنید اگر آن دنیا از شما سوال شد بگویند فاضل گفته است" به مسئولان توصیه کرد این امر را مورد توجه قرار دهند.