  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۳۲

"گلندنینگ" در گفتگو با مهر:

سهم دریدا در فلسفه/ پیوند مکاتب پساساختارگرا با آرای دریدا

سهم دریدا در فلسفه/ پیوند مکاتب پساساختارگرا با آرای دریدا

مدیر مجمع فلسفه اروپایی مدرسه اقتصادی و سیاسی لندن و استاد این دانشگاه با اشاره به اینکه دریدا فیلسوف فرانسوی سهم مهمی در فلسفه داشته است گفت: آرای دریدا با مکاتب پساساختاگرا پیوند خورده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "دریدا" به قلم سیمون گلندنینگ اخیراً از سوی انتشارت دانشگاه آکسفورد منتشر شده است.

دکتر سیمون گلندنینگ استاد مدرسه علوم اقتصادی و سیاسی لندن در مورد این اثر و فرضیه خود در آن به خبرنگار مهر گفت: آرای دریدا با فلسفه شالوده شکنی و مکتب پساساختارگرایی پیوند خورده است.

وی تصریح کرد: همه مکاتب پساساختارگرا و پسامدرن متأثر از آرای این فیلسوف فرانسوی هستند. کاری که دریدا انجام می دهد و بسیار هم حائز اهمیت است این است که او تاریخ متافیزیک غرب را مورد بررسی و نقد قرار می دهد.

وی یادآور شد: برای نمونه او مباحثی در خصوص عدالت، اخلاق و سیاست که در تاریخ فلسفه غرب مطرح بوده و دیدگاههای گوناگونی نیز در مورد آنها وجود داشته را مورد نقد و بررسی قرار می دهد و از آنها شالوده شکنی می کند.

مؤلف "دریدا: مقدمه‌ای کوتاه" تصریح کرد: همین نقد و دیدگاه شالوده شکنانه او باعث می شود تا اتهاماتی نیز به او نسبت داده شود.

مدیر مجمع فلسفه اروپایی مدرسه اقتصادی و سیاسی لندن تأکید کرد: برای نمونه برخی معتقد هستند که او یک فیلسوف پست مدرن غیر مسئول است. همچنین برخی معتقد هستند که او فیلسوفی نیهیلیست است و آرای او با نیهیلیسم پیوند دارد.

وی در پایان یادآور شد: در این کتاب من به این نقدها و اتهامات جواب داده ام و اعتقادی ندارم او فیلسوفی نیهیلیست است. بر خلاف برخی دیدگاهها معتقد هستم که آرای دریدا توانسته سهم مهمی در فلسفه داشته باشد.

کد مطلب 1592959

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