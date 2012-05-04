نحوه رای مکانیزه در دور دوم انتخابات/ نیاز به "انگشت زدن" برای رای دادن نیست!

به گزارش خبرنگار مهر مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت 8 صبح امروز در شهر تهران آغاز شده است اما در 41 حوزه رای گیری در شهر تهران اخذ ارا به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام می شود.

خبرنگار مهر برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه اخذ رای به یکی از حوزه‌های رای گیری به خیابان شهید بهشتی مراجعه و تلاش کرد اطلاعات بیشتری از نحوه اخذ رای بدست بیاورد.

یکی از مسئولین شعبه رای گیری با بیان اینکه تا ساعت 11 امروز نزدیک به 40 نفر رای داده اند گفت: امروز یک رای اولی هم به صورت مکانیزه رای خودرا به صندوق انداخت.

وی با بیان اینکه مردم از نحوه عملکرد سریع سیستم مکانیزه اعلام رضایت کردند گفت: متاسفانه تبلیغات کم موجب شد تا این ساعت تعداد کمی برای رای به حوزه های مکانیزه مراجعه کنند. رسانه ها باید با اطلاع رسانی دقیق این موضوع را برای مردم بیشتر مطرح کنند.

به گزارش مهر نحوه اخذ رای مکانیزه به این صورت است که ابتدا فرد شناسنامه خود را تحویل می دهد و سپس مسئولان شعبه پس از بررسی کارت مجوز رای به فرد می دهند تا وی با وارد کردن آن به دستگاه اخذ رای بتواند آراء خود را به سیستم وارد کند.

لازم به ذکر است همراه داشتن کدهای انتخاباتی برای رای دادن الکترونیکی رای دادن را بسیار تسریع می بخشد به گونه ای که شاید تنها در عرض یک دقیقه فرد می تواند همه آراء را وارد کند.

همچنین یکی از جالب ترین نکات رای الکترونیکی عدم استفاده از انگشت و جوهری کردن آن است و دیگر لازم نیست افراد برای رای دادن انگشت سبابه خود را به جوهر بزنند.

یکی از رای دهندگان در این شعبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انداختن رای به صندوق بدون نیاز به انگشت زدن بسیار برای ما جالب بود گفت: متاسفانه به علت اینکه کد انتخاباتی نامزدها را به همراه نداشتیم کمی در روند رای گیری کندی بوجود آمد و الا این سیستم بسیار خوب است و امیدواریم در انتخابات آینده کلیه آراء به صورت الکترونیکی اخذ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حوزه های رای گیری که اخذ رای به صورت الکترونیکی برگزار می شود، مشخصات فرد رای دهنده ابتدا وارد سیستم اجرایی وزرات کشور شده و سپس کاربر منتظر استعلام هیئت نظارت شورای نگهبان می شود.

بعد از تایید استعلام توسط شورای نگهبان و صدور تعرفه الکترونیکی فرد رای دهنده می تواند با نوشتن کد انتخاباتی کاندیداها به کاندیدای مورد نظر خود رای دهد.

همچنین بعد از اینکه فرد شماره کد انتخاباتی نامزدها را در سیستم وارد کرد دکمه سبز را فشار می دهد و عکس و اطلاعات نامزدها در صفحه رایانه نمایش داده می شود و برای تایید نهایی نیاز به ثبت نهایی است که با فشار دادن آن، آراء به اسم فرد به ثبت می رسد و پرینت نهایی از آراء به صورت خودکار در صندوقی در کنار دستگاه انداخته می شود.

به گزارش مهر با وجود مزایای فراوان سیستم اخذ رای الکترونیکی متاسفانه به دلیل اطلاع رسانی کم از سوی مسئولان فرمانداری و ستاد انتخابات وزارت کشور مردم اطلاع درستی از نحوه اخذ رای الکترونیکی ندارد ولازم بود قبل از شروع انتخابات و در چند روز گذشته اطلاع رسانی صورت می گرفت.