آب گرفتگی شهر قزوین پس از سیلاب به طور کامل برطرف شد

عبدالعلی دربندی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طغیان رودخانه های اطراف شهر منجر به سیلاب در شهر شد و سیلاب جاری شده از کوهستان های اطراف شهر قزوین موجب تخریب سد خاکی وشته و در نهایت ورود به شمال غرب شهر شد که مشکلات اصلی آب گرفتگی را ایجاد کرد اما با پاکسازی مسیرها در حال حاضر شهرداری در داخل شهر مشکلی خاصی ندارد.



رئیس ستاد بحران شهرداری قزوین گفت: با توجه به اعلام قبلی سازمان هواشناسی، ستاد بحران شهرداری قزوین برای مهار سیلاب در آماده باش بود و از ساعت 15.45 دقیقه عصر دیروز که بارندگی به صورت باران و تگرگ و با شدت کم سابقه ای همراه بود سیلاب جاری شد.



دربندی زاده افزود: سیلاب دیروز در 15 سال اخیر در شهر بی سابقه بود به طوری که آب از سمت رودخانه ارنجک شرق قزوین بالاتر از هلال احمر و باقرآباد و بیمارستان قدس وارد شهر می شد که با تلاش و تدبیر کارکنان و مدیران شهرداری مهار شد.



معاون خدمات شهری شهرداری قزوین بیان کرد: پس از وقوع این سیلاب مسئولان استان از جمله منوچهر حبیبی، معاون عمرانی استانداری قزوین، مسعود نصرتی شهردار قزوین و مسعود حق لطفی، معاون فنی و عمرانی شهرداری نیز با حضور در عملیات مهار سیلاب شهری از نزدیک در جریان عملیات مهار سیلاب و مشکلات رودخانه های حاشیه ای و سیلاب به وجود آمده قرار گرفتند که دراین بازدید مقرر شد با تامین اعتبار مورد نیاز برای برطرف کردن این معضل به سرعت اقدام شود.



وی ضمن تقدیر از خدمات نیروهای شهرداری گفت: در حال حاضر عملیات امدادی به پایان رسیده اما نیروها همچنان در آمادگی کامل هستند تا در صورت تغییر شرایط جوی وارد عملیات شوند.