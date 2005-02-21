"هوشنگ كامكار" آهنگساز ، تنظيم كننده و سرپرست گروه موسيقي "كامكارها" در گفت وگو با خبرنگار موسيقي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: به خواننده نيز بايد همچون يك ساز به عنوان يك عضو از گروه نگاه كرد، اما متاسفانه ما اصلا اينچنين نگاهي نداريم. دراين شرايط نقش نوازندگان كاملا كمرنگ جلوه مي كند، اين درحالي است كه نوازنده و آهنگساز زحمت اصلي را مي كشند و به نسبت خواننده كه صدايش عطيه اي است خدادادي، تمام بار به دوش آنهاست. اما يك خواننده مي خواهد از نردبان يك گروه بالا برود و به شهرت برسد، اين رفتارها هم باعث مي شود تا آن حس همكاري دسته جمعي از بين برود.



وي افزود: "كامكارها" هميشه سعي داشته اند كه همخواني كنند و يا درغير اين صورت خواننده هاي مختلفي را تجربه كند. ما پيشنهادهاي زيادي را در زمينه همكاري با بزرگترين خوانندگان ايراني داشته ايم، اما خودمان به انجام اين كار خيلي راغب نيستيم، چون آن زمان تمام فعاليت و زحمت گروه تحت الشعاع كار يك نفر (خواننده) قرار مي گيرد.

وي ادامه داد: عليرغم اينكه به نظر مي رسد كه مردم دوست دارند كه صداي يك خواننده را هميشه بشنوند، اما اجراهاي گروهي ما هميشه با استقبال مواجه بوده است. درحال حاضر اين مساله براي ما تبديل به هدف شده است كه خواننده اي را بزرگ نكنيم.



هوشنگ كامكار كه سرپرست گروهي است كه به اجراي موسيقي كردي در ايران و جهان مشهور است، در مورد بازسازي ترانه ها و تصانيف قديمي كه تا به حال روي آنها كار نشده است، گفت: ما پيوسته در تلاشيم تا اين آواهاي كهن را كشف و اجرا كنيم. گاهي اين آواها در حد يك ملودي ساده چند خطي هستند كه ما خودمان آن را پرورش مي دهيم، بازسازي مي كنيم و روي آن اركستراسيون جديد مي گذاريم. حتي پيش آمده است كه ما براي برخي از اين قطعات اركستراسيون سمفونيك براي اركستر بزرگ هم بنويسيم.



كامكار افزود: از سويي ديگر ما همگي از بزرگ شده هاي سنندج هستيم. از اطراف و حتي اهالي شهرهاي كردستان نوارهاي قديمي موسيقي با كيفيت هاي پايين و اجراهاي ناكوك به دستمان مي رسد، اما ما آنها را بازسازي كرده و دركنسرت هاي مختلف اجرا مي كنيم. از سويي ديگر پدرم در يك كتاب اكثر ترانه هاي كردي را نت نويسي كرده اند و ما گاهي به آن هم مراجعه مي كنيم.

وي به موسيقي منطقه "اورامان" اشاره كرد و ادامه داد: من بيشتر تحقيقاتم روي موسيقي اين منطقه است. موسيقي اورامان پيشينه اي قديمي در حدود 2500 سال دارد. از اين رو من روي آن بسيار تاكيد دارم. از اين حيث موسيقي كردي با موسيقي قرون وسطايي اروپا قابل مقايسه است. اين نوع از موسيقي كردي از آن دوره تا كنون به زبان اورامي اجرا مي شده است. موسيقي منطقه اوامان تا الان به همان شكل زنده مانده است و هرساله در مقبره " پير شاليار" در اورامان مراسم شاليار كه با موسيقي همراه است، برگزار مي شود. موسيقي اين منطقه از آن دست موسيقي هايي است كه تا كنون دست نخورده مانده است. اورامان منطقه اي صعب العبور بوده كه در ارتفاعات كوهستان بنا شده بوده و به همين دليل فرهنگ بيگانه كوچكترين دخولي در آن نداشته است.

كامكار خاطر نشان كرد: اين موسيقي بكر و خالص مواد اوليه و خوراك كار ماست. اين تصانيف همچون طلاهايي هستند كه در خاك مي درخشند، ما آنها را از دل خاك در مي آوريم و در معرض ديد قرار مي دهيم تا مردم آنها را ببينند و از آن استفاده كنند.

سرپرست گروه موسيقي كامكارها خبر از حضورش در سمينار موزيكولوگ هاي دنيا داد و افزود: در روز 22 مارس(اول فروردين ماه) در سميناري كه براي تمام موسيقيدانان دانشگاه هاي موسيقي در ايتاليا برگزار مي شود، حضور مي يابم و در باره موسيقي كردي سخنراني خواهم كرد. دراين سمينار آناليز كردن قطعات كردي، نشان دادن زنده برخي از اين قطعات و همچنين فيلم مناطقي كه داراي موسيقي فولكلور كردي هستند را نشان مي دهم. اين سمينار با توضيحات فني همراه خواهد بود و سبك هاي مختلف موسيقي كردي را درمناطق مختلف كردستان نشان خواهم داد. البته تاكيدم روي موسيقي اورامان خواهد بود.



وي همچنين خبر از اجراي گروه موسيقي كامكارها در روز 26 مارس داد و گفت: در سالن " اودو توريوم" رم كه يكي از بزرگترن سالن هاي اجراي موسيقي است و به تازگي ساخته شده، به اجراي برنامه مي پردازيم. اين كنسرت اولين اجراي موسيقي مشرق زمين در اين سالن خواهد بود. دراين ايام جشنواره اي مخصوص فرهنگ كردي در رم برگزار مي شود و در زمينه هاي مختلف هنري، هنرمندان شركت مي كنند، مثلا آقاي قبادي از ايران با فيلم "لاك پشت ها پرواز مي كنند" حضور مي يابد.

وي در مورد قطعات انتخابي براي اجرا در اين جشنواره گفت: ازقطعات گذشته آثاري را چون "قاسم خان"،"گل نيشان"،"كابوكي" و "اوراد" اجرا مي كنيم و 4 قطعه جديد هم ساخته ايم كه شكل و شمايلي جديد دارند. "احسان اخوان" ترانه سراي ماست و كليه قطعات از ساخته ها و تنظيم هاي خودم هستند. گروه همخوانان نيز ما را ياري مي كند.





