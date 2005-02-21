به گزارش خبرگزاري مهر، نخست وزير پاكستان در مدت اقامت خود در تهران با مقامات ايراني از جمله آقاي محمد خاتمي رييس جمهور، آقاي محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور و آقاي هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت ديدارهاي دوجانبه به عمل خواهد آورد.

ايشان در عين حال، با رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله سيدعلي خامنه اي ديدار و تاج گلي را تقديم مرقد مطهر امام خميني (ره) خواهند نمود. نخست وزير پاكستان در جمع تجار برجسته اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به ايراد سخنراني خواهد پرداخت.

شوكت عزيز طي اقامت خود از اصفهان نيز بازديد كرده و حرم حضرت امام رضا (ص) در مشهد را زيارت خواهد كرد.

شوكت عزيز در نوامبر 1999 به عنوان وزير دارايي پاكستان منصوب شد و اقتصاد، امور اقتصادي و آمار، برنامه ريزي و توسعه درآمدها از جمله مسووليت هاي وي بوده است.

آقاي عزيز به عنوان وزير دارايي، مسووليت هايي از قبيل رياست كميته هماهنگي اقتصادي كابينه، رياست كميته اجرايي شوراي ملي اقتصاد و رياست كميته خصوصي سازي در كابينه را بر عهده داشته است.

Euro Money و مجله Bankers وي را به عنوان وزير دارايي سال 2001 انتخاب نمودند. دولت آقاي جمالي كه بطور دموكراتيك انتخاب شده بود براي ادامه برنامه اصلاحات مالي و اقتصادي پاكستان وي را به عنوان وزير دارايي حفظ نمود. آقاي عزيز در سال 2002 به عنوان سناتور انتخاب شد.

كمي پيش از ورود نخست وزير پاكستان به تهران، اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي پاكستان و ايران در روز دوشنبه سه اسفند 1383 برگزار خواهد گرديد كه طي آن شماري از موافقت نامه ها و تفاهم نامه هاي مربوط به ارتقاي همكاري دوجانبه ميان پاكستان و ايران نهايي مي گردد.

آقاي شوكت عزيز و آقاي محمدرضا عارف معاون اول رييس جمهور ايران بر مراسم امضاي موافقت نامه نظارت كرده و جزئيات آن را در مصاحبه مطبوعاتي مشترك در تاريخ پنج اسفند 1383 اعلام خواهند كرد.

تركيب هيات همراه نخست وزير عبارت است از: آقاي اويس احمد غني استاندار بلوچستان، آقاي غوث بخش خان مهر وزير امور مذهبي، آقاي دكتر سلماس شاه مشاور نخست وزير در امور اقتصادي، آقاي دكتر شهرزاد وسيم وزير مشاور وزارت كشور، آقاي طارق اكرام رييس مركز توسعه صادرات، آقاي دكتر فردوس عاشق اوان عضو مجلس ملي، آقاي رياض محمدخان معاون وزير امور خارجه، آقاي شجاع شاه معاون وزارت امور اقتصادي، آقايي احمد وقار معاون وزير نفت و آقاي طارق محمود معاون وزارت اطلاعات پاكستان.

پاكستان و ايران از ديرباز از روابط نزديك و دوستانه و مبتني بر همكاري برخوردار بوده اند. اين روابط مستحكم عميقا در جغرافيا، تاريخ، فرهنگ، ارزشها و منافع مشترك ريشه دارد. ايران اولين كشوري بود كه پاكستان را پس از استقلال در سال 1947 به رسميت شناخت. پاكستان بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979 جمهوري اسلامي را به رسميت شناخت.

پاكستان و ايران در زمينه مسايل بين المللي و منطقه اي از ديدگاه مشتركي برخوردار و در زمينه هاي مختلف با يكديگر همكاري نزديك دارند. هر دو كشور از اعضاي بنيانگذار سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) مي باشند، هدف اين سازمان، افزايش همكاري ميان 350 ميليون مردم اين منطقه مي باشد. روابط ميان پاكستان و ايران روابطي چندجانبه است و در تمامي حوزه هاي مهم، فعاليت نهادينه شده است.

يكي از ويژگيهاي مهم اين رابطه تماسهايي است كه در بالاترين سطح ميان دو كشور صورت مي گيرد. اين تبادلات در گسترش و هدايت اين روابط دوجانبه از ارزش بسياري برخوردار بوده است.

ژنرال پرويز مشرف رييس جمهور پاكستان دو بار از ايران ديدار كرده و با مقامات ارشد كشور ملاقاتهايي را به عمل آورده است. آقاي خاتمي نيز در دسامبر 2002 از پاكستان ديداري رسمي به عمل آورد. در سال گذشته ديدارهايي در سطح وزراي دو كشور از جمله وزراي امور خارجه هر دو كشور صورت گرفت.

ميرظفرالله خان جمالي نخست وزير اسبق پاكستان در راس هياتي بلندپايه مركب از وزراي بازرگاني، اطلاع رساني، نفت و منابع طبيعي در اكتبر 2003 و فوريه 2004 از ايران ديدار به عمل آورد.

معاون اول رييس جمهور ايران نيز در ماه مارس 2004 به منظور شركت در چهاردهمين اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي به پاكستان سفر نمود. علاوه بر تبادل نظر در زمينه روابط دوجانبه، همكاري هاي اقتصادي و ديگر موضوعات مورد علاقه طرفين، هر دو طرف هفت تفاهم نامه و موافقت نامه در پايان اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي در حضور نخست وزير و معاون اول رييس جمهور ايران به امضا رساندند.

آقاي خورشيد م. قصوري وزير امور خارجه جمهوري اسلامي پاكستان از تاريخ 8 لغايت 10 آگوست 2004 به دعوت آقاي دكتر كمال خرازي وزير امور خارجه ايران ديداري دو روزه از ايران به عمل آورد.

دكتر خرازي نيز در راس يك هيات بلند پايه از تاريخ 27 لغايت 28 دسامبر 2004 از پاكستان ديدار به عمل اورد و در آنجا با ژنرال پرويز مشرف و آقاي شوكت عزيز ملاقات كرد و با آقاي خورشيد م. قصوري مذاكرات دوجانبه به عمل آورد.

هياتي چهار نفره به رياست آقاي احمد وقار معاون نفت و منابع طبيعي از تاريخ 27 لغايت 28 دسامبر 2004 به منظور برگزاري دومين اجلاس گروه كاري در زمينه پروژه خط لوله گاز پاكستان و ايران از اين كشور ديدار به عمل آورد.

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت ايران نيز در تاريخ پنج ژانويه 2005 به پاكستان سفر نمود. زنگنه در مدت اقامت خود در پاكستان، با همتاي پاكستاني خود آقاي امان الله خان جادون مذاكراتي به عمل آورد و با آقاي شوكت عزيز نيز ملاقات كرد.

وزراي مذكور به بحث پيرامون پروژه خط لوله گاز از ايران به پاكستان پرداختند.