تیم بانوان قم به لیگ دسته اول تنیس کشور راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ تنیس بانوان باشگاه های کشور با شرکت هفت تیم از استان های مختلف کشور به میزبانی هیئت تنیس استان یزد در این شهر برگزار شد که در پایان رقابت تیم های شرکت کننده، در نهایت سه تیم موفق به صعود به لیگ دسته اول تنیس بانوان کشور شدند.



این دوره از رقابت های لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور با حضور تیم هایی از هیئت تنیس استان کرمان، هیئت تنیس استان یزد، هیئت تنیس استان قم، هیئت تنیس استان البرز، هیئت تنیس استان سیستان و بلوچستان، تیم بانوان کوثر یزد و هیئت تنیس استان بوشهر برگزار شد.



تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابت ها، در تلاش برای صعود به لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور به مدت هفت روز در مجموعه ورزشی شهید نصیری استان یزد به صورت دوره ای و به سرداوری مهردخت اربابی با یکدیگر مسابقه دادند که در پایان رقابت هایی که امروز روز پایانی آن بود سه تیم موفق به صعود به لیگ دسته اول تنیس کشور شدند.



نتایج بازی های تیم تنیس بانوان قم:

هیئت تنیس قم 2 - هیئت سیستان و بلوچستان 1

هیئت تنیس قم 3 - هیئت یزد 2

هیئت تنیس قم 3 - کوثر یزد صفر

هیئت تنیس قم صفر - هیئت البرز 3

هیئت تنیس قم صفر - هیئت کرمان 3

هیئت تنیس قم 2 - هیئت بوشهر 1



بدین ترتیب در پایان یک هفته رقابت تیم های شرکت کننده در مسابقات لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور، تیم تنیس بانوان هیئت البرز با کسب بیشترین پیروزی در صدر ایستاد و با کسب عنوان قهرمانی راهی لیگ دسته اول تنیس شد.



همچنین تیم تنیس بانوان هیئت کرمان که یکی از شکست های تیم بانوان قم را رقم زد، در جایگاه دوم قرار گرفت و با کسب عنوان نایب قهرمانی به کار خود پایان داد و بانوان تنیس باز قم با کسب چهار پیروزی و 14 امتیاز در مکان سوم ایستادند تا هر سه تیم جواز صعود به لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور را به دست آوردند.



گفتنی است: مسابقات لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور برای تعیین سه تیم صعود کننده به لیگ دسته اول این رشته برگزار شد در حالی که آزیتا ملک محمدی از استان البرز، پریرخ احمدی و نازنین گوگانی از آذربایجان شرقی، الهه قربانی و الهام نجایی از یزد بعنوان داوران صندلی این مسابقات را قضاوت کردند.

