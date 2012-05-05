اشعری: محل سالن «کارنامه نشر» مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «ربع قرن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران» عصر روز جمعه 15 اردیبهشت با حضور محسن پرویز، رئیس سابق این نمایشگاه، علی‌اکبر اشعری مدیر اجرایی پروژه باغ کتاب تهران، فتح‌الله فروغی نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و علیرضا ربانی رئیس اتحادیه ناشران بین‌الملل در محل سرای اهل قلم این نمایشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه علی‌اکبر اشعری در سخنانی با اشاره به عمر 25 ساله نمایشگاه کتاب تهران، مقطع کنونی را فرصتی خوب برای بررسی نواقص این روداد فرهنگی برشمرد.

وی همچنین با اشاره به دشواری‌هایی که یک بازدیدکننده از نمایشگاه کتاب همچنان با گذشت این همه سال با آنها روبه‌رو است، گفت: مراجعه کننده برای دستیابی به کتاب مورد نظرش، باید تمام غرفه‌ها را طی مسیر کند و سالن‌ها را دور بزند و این واقعاً کار مشقت‌آوری است.

محل سالن «کارنامه نشر» مناسب نیست

رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در ادامه به برخی نواقص نمایشگاه امسال هم پرداخت و گفت: بهتر بود دوستان برگزارکننده نمایشگاه، سالن یاس را که در آن کارنامه نشر ایران در سال گذشته به معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته شده، در بدو ورود بازددکنندگان به مصلی برپا می‌کردند تا آنها با کسب اطلاعات و آشنایی بهتر، خرید خود را انجام دهند.

اشعری به مسئله مکان نمایشگاه کتاب تهران هم اشاره و تاکید کرد: مسئله محل برگزاری این نمایشگاه از نخستین دوره آن، یکی از دغدغه‌هایی اصلی اهالی کتاب و فرهنگ بود. محل دائمی نمایشگاه‌ها، فضای محدودی داشت و هر چه زمان می‌گذشت این محدودیت‌ها بیشتر خودش را نشان می‌داد.

«باغ کتاب» مکان خوبی برای نمایش کتاب‌هاست

مدیر اجرایی پروژه باغ کتاب تهران سپس گفت: از سوی دیگر مصلی هم همانگونه که از نامش پیداست، برای کار دیگری ساخته شده است. در حال حاضر هم اگر بنا باشد نمایشگاه کتاب تهران در مجموعه باغ کتاب تهران برگزار شود، باید تنها از بُعد نمایشگاهی به این مسئله توجه شود.

وی در توضیح این نکته هم تاکید کرد: قرار است در مجموعه باغ کتاب به طور دائم در طول سال فروشگاه کتاب دایر باشد و در روزهای برپایی احتمالی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در باغ کتاب، این مکان فقط جنبه نمایشگاهی خواهد داشت.

یکی از اهداف اولیه نمایشگاه کتاب آشنایی با فرهنگ سایر کشورها بود

در ادامه فتح‌الله فروغی که به نمایندگی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در این نشست حضور یافته بود، در ابتدای سخنانش از دستور اخیر رئیس جمهور در مورد معافیت مالیاتی کتابفروشان که چندین سال بحث آن مطرح بود، ابراز خوشحالی کرد.

فروغی به برخی اهداف تعیین شده از سوی هیئت وزیران در سال 1364 در مورد برپایی نمایشگاه کتاب تهران اشاره کرد.

نماینده اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سپس گفت: مهم‌ترین هدفی که تعیین شده بود، آشنایی با فرهنگ‌ها و کتاب‌های سایر کشورها بود که تاکنون در ربع قرن برگزاری این نمایشگاه، سیر صعودی مشارکت کشورهای دیگر در آن مشهود بوده است.