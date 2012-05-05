به گزارش خبرگزاری مهر، این گونه از زنبورها که "لیسوتریگونا" (lisotrigona) نام گرفته اند به آرامی زیر پلک انسان می نشیند و حتی برخی از افراد ممکن است اصلا آن را احساس نکند و یا هیچ حسی نسبت به آن نداشته باشد و پس از آن مکیدن اشک چشم یا مایعی که تخم چشم را پوشانده را آغاز می کند.

براساس گزارش انجمن حشره شناسی کانزاس ، حتی بستن چشمها هم به این روند کمک نمی کند.

این گزارش می افزاید: با آزمایش این زنبورها، پس از این که آنها روی چشم می نشینند و درحالی که اشک چشم را می مکند، انسان به ندرت احساس حضور یک زنبور را در چشم خود دارد، تنها با نگاه کردن در آینه است که می توان اطمینان حاصل کرد که آیا این زنبور هنوز در چشم باقی مانده یا خیر.

ورود همزمان چند زنبور به چشم با جاری شدن شدید اشک همراه خواهد بود

این درحالی است که اگرچند زنبور به طور همزمان وارد چشم شما شود و مکیدن اشک چشم را آغاز کنند این امر با احساس ناخوشایند و جاری شدن شدید اشک همراه خواهد بود.

این زنبور در تایلند کشف شده و تاکنون در اروپا و آمریکا مشاهده نشده است.

گفته می شود که این زنبور به علت وجود میزان اندکی از پروتئینی که در اشک وجود دارد به آن جذب می دهد. آنها همچون همتایان نیویورکی خود به شوری اشک چشم و تعریق بدن نیز علاقمند هستند.

تصویری از یک زنبور عسل که از سنتی ترین منبع غذایی خود تغذیه می کند

محققان این تحقیق تلاش کردند که این زنبورها را با ارائه انواع دیگری از غذا چون گوشت و پنیر ترغیب کرده و آنها را از چشم دور کنند، اما این زنبورها تنها به دنبال اشک چشم انسان بوده اند.

دانشمندان اعلام کردند که پلک زدن غیرارادی موجب می شود که این حشره از مژه ها سقوط کند، اما در این صورت نیز برخی از زنبورها به قدری تلاش می کنند تا به چشم ورود پیدا کنند.