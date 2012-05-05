زارعی، سرابی و یعقوبی "فصل دوم" را آغاز می کنند

افسانه ماهیان که این روزها کارگردانی نمایش "پالتوی پشمی قرمز" را در مجموعه تئاتر شهر بر عهده دارد درباره تولید و اجرای نمایش "فصل دوم" به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "فصل دوم" اثر نیل سایمون را با ترجمه شهرام زرگر از 16 تیرماه امسال در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببریم.



وی درباره گروه بازیگری و زمان آغاز تمرینات این نمایش افزود: قرار است در این اثر نمایشی که دراماتورژی آن بر عهده محمد یعقوبی است مریلا زارعی، علی سرابی، آیدا کیخایی و مسعود میرطاهری به ایفای نقش بپردازند. ما از امروز شنبه 16 اردیبهشت ماه تمرینات نمایش را آغاز می کنیم.



منوچهر شجاع طراح صحنه و گلناز گلشن طراح لباس نمایش "فصل دوم" هستند. ماهیان در حال حاضر نمایش "پالتوی پشمی قرمز" را با حضور پیام دهکردی، الهام کردا و ستاره پسیانی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه دارد.



وی سال گذشته در نمایش "جنوب از شمال غربی" به کارگردانی ایوب آقاخانی به ایفای نقش پرداخت و برای بازی در این نمایش کاندید دریافت جایزه جشن بازیگر خانه تئاتر شد. ماهیان در سال 89 در نمایش "رویای هالیوود" به کارگردانی نادر برهانی مرند به همراه مریلا زارعی و رضا بابک به ایفای نقش پرداخت.

