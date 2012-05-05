زارعی، سرابی و یعقوبی "فصل دوم" را آغاز می کنند

افسانه ماهیان که این روزها کارگردانی نمایش "پالتوی پشمی قرمز" را در مجموعه تئاتر شهر بر عهده دارد درباره تولید و اجرای نمایش "فصل دوم" به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "فصل دوم" اثر نیل سایمون را با ترجمه شهرام زرگر از 16 تیرماه امسال در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببریم.
وی درباره گروه بازیگری و زمان آغاز تمرینات این نمایش افزود: قرار است در این اثر نمایشی که دراماتورژی آن بر عهده محمد یعقوبی است مریلا زارعی، علی سرابی، آیدا کیخایی و مسعود میرطاهری به ایفای نقش بپردازند. ما از امروز شنبه 16 اردیبهشت ماه تمرینات نمایش را آغاز می کنیم.
منوچهر شجاع طراح صحنه و گلناز گلشن طراح لباس نمایش "فصل دوم" هستند. ماهیان در حال حاضر نمایش "پالتوی پشمی قرمز" را با حضور پیام دهکردی، الهام کردا و ستاره پسیانی در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه دارد.
وی سال گذشته در نمایش "جنوب از شمال غربی" به کارگردانی ایوب آقاخانی به ایفای نقش پرداخت و برای بازی در این نمایش کاندید دریافت جایزه جشن بازیگر خانه تئاتر شد. ماهیان در سال 89 در نمایش "رویای هالیوود" به کارگردانی نادر برهانی مرند به همراه مریلا زارعی و رضا بابک به ایفای نقش پرداخت.
نمایش "فصل دوم" با کارگردانی افسانه ماهیان و دراماتورژی محمد یعقوبی و با حضور چهره های شناخته شده بازیگری تئاتر تیرماه سال جاری در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می رود.
افسانه ماهیان که این روزها کارگردانی نمایش "پالتوی پشمی قرمز" را در مجموعه تئاتر شهر بر عهده دارد درباره تولید و اجرای نمایش "فصل دوم" به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "فصل دوم" اثر نیل سایمون را با ترجمه شهرام زرگر از 16 تیرماه امسال در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببریم.
نظر شما