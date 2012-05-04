مردم افراد تأثیرگذار بر سرنوشت کشور را به مجلس بفرستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر ظهر جمعه پس از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شاید شور این مرحله کمتر باشد، اما این موضوع به معنای بی‌اهمیت بودن مرحله دوم انتخابات نیست و در این مرحله نیز همانند مرحله اول حضور گسترده مردم شهرهایی که انتخابات مجلس در آنها به دور دوم کشیده شده الزامی است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: انتخابات مرحله دوم مجلس نیز همانند مرحله اول سرنوشت‌ساز است و می‌تواند در اجلاس بعدی 1+5 در بغداد تأثیر مهمی داشته باشد.

وی تصریح کرد: دفاع از حق‌آبه اصفهان، به نتیجه رساندن مترو، مصلا و ورزشگاه نقش‌جهان، از جمله کارهای نیمه‌تمام مجلس هشتم است که لازم است نمایندگان اصفهان در کنار تصویب پروژه‌های دیگر با همت بیش‌تر آنها را به اتمام برسانند و از منافع استانی دفاع کنند.

رهبر با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به نام سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تأکید کرد: مجلس نیز همگام با دیگر مسئولان کشوری لازم است با تصویب قانون‌های عملی و مناسب خود اجازه ندهد تولیدات داخلی در انبارها باقی بماند.

وی اضافه کرد: اصفهان شهری متمدن و مهد صنایع‌دستی است و با وجود این بازار از صنایع‌دستی چینی پر شده است، بنابراین برای حمایت از تولید ملی باید از واردات این کالاها به بازار جلوگیری شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در عمل به نامگذاری امسال نباید به شعار بسنده کنیم بلکه باید به میدان عمل وارد شویم، بنابراین مسئولان کشور باید از سرمایه‌گذاری در کشور حمایت بیشتری کنند تا تضعیف نشود.