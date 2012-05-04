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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۰۸

آرام:

ملت ایران پایبندی خود به نظام را ثابت کردند

ملت ایران پایبندی خود به نظام را ثابت کردند

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان اسلامشهر گفت: ملت همیشه در صحنه ایران با خلق حماسه در برهه های مختلف، پایبندی خود به نظام را ثابت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین آرام بعدازظهر جمعه در بازدید از شعب اخذ رای در جمع رای دهندگان از حضور تمام شهروندان در شعب اخذ رای تشکر و قدردانی کرد و اظهار داشت: ملت همیشه در صحنه ایران طی 33 سال گذشته در برهه های مختلف حضور یافتند و به پشتیبانی از ولایت فقیه و نظام پرداختند.

وی افزود: حضور ملت ایران در مرحله اول برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بی نظیر بود که در این زمینه این حضور در مرحله دوم نیز افزایش یافته است.

این مسئول عنوان کرد: با توجه به اینکه اکثر ساکنان اسلامشهر از شهرستانهای مختلف کشور آمده اند، برای ارائه رای نیز به شهرستانهای خود عزیمت می کنند.

آرام با اشاره به اینکه حساسیت این مرحله از انتخابات بیشتر از مرحله گذشته است، یادآور شد: مردم از برپایی شعب مکانیزه رای گیری استقبال مطلوبی داشته اند.

کد مطلب 1593157

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