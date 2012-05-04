بیانیه روسها درباره نیروگاه بوشهر/ 3خرداد نیروگاه به ظرفیت کامل می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، اتم استروی اکسپورت تاکید کرد: نیروگاه هسته ای بوشهر با 75 درصد ظرفیت خود که ظرفیتی هزار مگاواتی دارد، برق تولید می کند و مرحله افزایش ظرفیت نیروگاه از 75 تا 100 درصد از 23 مه آغاز می شود.

این شرکت روسی احداث نیروگاه هسته ای بوشهر را مطابق با معیارهای بین المللی و قوانین روسیه و مفاد نظام منع انتشار سلاح های هسته ای و آژانس بین المللی انرژی اتمی خوانده است.

روسیه و ایران 24 اوت 1992 توافقنامه همکاری در زمینه استفاده مسالمت آمیز از انرژی اتمی را امضا کردند. روز بعد توافقنامه ساخت نیروگاه اتمی در ایران امضا شد.

در ژانویه 1995 طرفین قرارداد تکمیل ساخت فاز اول نیروگاه اتمی بوشهر را امضا کردند. در سال 1998 متمم شماره یک این قرارداد امضا شد که طبق آن اداره عملیات به طور کامل به "اتم استروی اکسپورت" محول شد.

طرف روس در چارچوب قرارداد با استفاده از فناوری و تجهیزات خود و بر اساس نتایج تحقیق و تحلیل خود و همچنین ارزیابی امکانات فنی متعهد شد فاز اول نیروگاه را بازسازی و دستگاه مولد انرژی هزار مگاواتی را در آن نصب کند و به ایران تحویل دهد.

21 اوت 2010 راه اندازی فیزیکی نیروگاه تحت نظارت کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز و سوخت به قلب راکتور تزریق و سوم سپتامبر نیروگاه به شبکه ملی برق ایران متصل شد.