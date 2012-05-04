انتقاد از عدم اجرای برخی مصوبات/ مقابله با بدحجابی نیازمند اهتمام جدی است

به گزاش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالله سبحانی در خطبه‌های امروز نماز جمعه کنگان اظهار داشت: وضعیت حجاب در سطح کشور مناسب نیست و لازم است برخورد جدی با این موضوع صورت گیرد.

وی با انتقاد از وضعیت بی‌حجابی و بدحجابی در سطح کشور گفت: عدم برخورد با بی حجابی و بدحجابی و برخورد نکردن با مظاهر آن در شان نظام اسلامی نیست که لازم است مسئولان امر تلاش بیشتری در این زمینه داشته باشند.

امام جمعه کنگان اضافه کرد: عدم مقابله با بدحجابی باعث شده تا هم اکنون این گناه در جامعه حتی شهرهای کوچک عادی شده است که این موضوع زیبنده جامعه اسلامی ایران نیست.

وی خواستار اهتمام جدی مسئولان برای مقابله با بدحجابی شد و گفت: همه مسئولان در تمام سطوح ملی، استانی و شهرستانی موظف به برخورد با این بی‌اخلاقی اجتماعی و حرمت شکنی هستند.

حجت‌الاسلام سبحانی افزود: همانگونه که برای جریمه رانندگان متخلف هر روز قانونی وضع می‌شود و برای گرفتن یک پروانه ساختمانی کلی هزینه از مردم دریافت می‌شود، برای مبارزه با بدحجابی و بی حجابی هم برنامه ریزی و قانونی وضع شود که با ان مقابله شود.

وی ادامه داد: همه مسئولان اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی و مردم و خانواده‌ها برخورد با این حرمت شکنی و اهانت به مقدسات را یک تکلیف شرعی بدانند و با آن برخورد جدی داشته باشند.

امام جمعه موقت کنگان با انتقاد از برخی جلسات گفت: در برخی جلسات مصوباتی مکتوب می‌شود که اجرایی نمی‌شود که این مهم باید اصلاح و مصوبات اجرایی شوند تا مردم از ان بهره ببرند.

سبحانی در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به طرح اردوی جهادی هجرت اظهار داشت: در این اردوهای جهادی دانش آموزان و دانشجویان بسیجی با کمترین امکانات و هزینه خدمات ارزشمندی را به روستاییان ارائه می دهند که شایسته تقدیر است.