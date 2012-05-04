عقب نشینی دشمن نشانه حضور گسترده مردم در انتخابات است

غلامعلی رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خدا سرنوشت قومی را تغییرنمی دهد مگر اینکه خود آن مردم سرنوشتشان را تغییر دهند و این وابسته به انتخاب درست هر ملتی است.

وی اظهار داشت: مشارکت همگانی با بینش درست همه جانبه باعث رشد، حفظ نشاط و طراوت سیاسی اجتماعی در سطوح مختلف جامعه می شود و ضریب امنیتی در عرصه های متعدد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را افزایش می‌ دهد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان با اشاره به اینکه روح همفکری و تعاون باعث پاسخگویی صحیح به مطالبات واقعی مردم می شود، گفت: مشارکت با شکوه و دشمن شکن درانتخابات موجب بیعت دوباره با خون شهدا و بر افراشتن پرچم سرخ شهادت و ایثار است.

وی با بیان اینکه حضور پرانگیزه مردم همواره انتخاباتی سالم و متقن را در کشور به ویژه گیلان رقم زده است، افزود: انتخابات مظهر آرا و نظرات افراد جامعه برای اثرگذاری در سیاستهای کلان جامعه و تعیین سرنوشت خویش است.

رضوانی ادامه داد: در جوامع غربی برای مشارکت مردم در فعالیتهای اجتماعی با صرف هزینه های گزاف مردم را پای صندوقهای رای می آورند تا آرا و نظرات سردمداران غربی را به صندوقها بریزند در حالیکه در جوامع اسلامی حاکمان موظفند براساس آموزه های اسلامی و قوانین الهی حکومت کنند و چون قوانین اسلامی براساس فطرت انسان پایه ریزی شده و مطابق با نیازها و علائق ذاتی انسانهاست.