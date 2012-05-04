  1. حوزه و دانشگاه
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

رئیس مرکز سنجش مطرح کرد:

وضعیت مطلوب آموزش علوم‌پایه در داروسازی/ آمار قبولی در پیش‌کارورزی پزشکی

وضعیت مطلوب آموزش علوم‌پایه در داروسازی/ آمار قبولی در پیش‌کارورزی پزشکی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آنالیز آماری نتایج آزمون های جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی نشان می دهد وضعیت آموزش علوم پایه در رشته داروسازی نسبت به رشته پزشکی و رشته پزشکی نسبت به رشته دندانپزشکی از وضعیت بهتری برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جبرائیل نسل سراجی در نشست معاونان آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در مازندران افزود: در آزمون جامع پیش کارورزی از میان 2 هزار و 441 نفر شرکت کننده، 2 هزار و 214 نفر قبول و 227 نفر مردود شدند که 91 درصد قبولی داشتیم.

وی افزود: البته در برخی از آزمون ها ممکن است تعداد مردودین بیشتر باشد که با نظر هیات ممتحنه، سئوالات دسته بندی می شوند و نمره سئوالات بسیار دشوار به کف نمره اضافه می شود.

نسل سراجی یادآور شد: در آزمون جامع علوم پایه پزشکی از 3 هزار و 200 شرکت کننده، 2 هزار و 618 نفر قبول و 402 نفر مردود شدند که درصد قبولی 87 درصد بود. در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی نیز از 627 نفر شرکت کننده 433 نفر قبول شدند که 70 درصد قبول و 30 درصد مردود شدند.

وی خاطرنشان کرد: در آزمون جامع علوم پایه داروسازی، نیز از تعداد 412 شرکت کننده 398 نفر قبول شدند که نشان دهنده 91.7 درصد قبولی است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: برخی دانشگاهها در این آزمون صد درصد قبولی داشته اند و برخی دانشگاهها آمار مطلوبی نداشته اند که این موضوع نیازمند توجه پیش از بیش حوزه آموزش در دانشگاهها است.

کد مطلب 1593185

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