مشارکت مردم حاشیه شهر مشهد در انتخابات قابل توجه بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رشید ظهر جمعه حضور مردم مشهد در پای صندوق های رای خوب بوده و پیش بینی می شود که زمان انتخابات تمدید شود.

وی با اشاره به تعرفه های رای بیان کرد: میزان تعرفه ها با توجه به اقدامات و پیش بینی های انجام شده کافی است و در این زمینه با کمبودی مواجه نیستیم.

مباحث مربوط به تامین تعرفه مربوط به فرمانداری هر حوزه است و اگر شعبه با کمبود تعرفه مواجه شود به اطلاع فرماندار می رسد تا اقدامات لازم در خصوص تعرفه صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه حدود 15 نفر در هر حوزه مستقر است که این تعداد شامل افراد سر صندوق، نمایندگان فرماندار، نمایندگان هیئت نظارت و ناجا است که بالغ بر 14 هزار نفر می شوند.

وی با اشاره به تخلفات بیان کرد: تخلف موثری که خللی در انتخابات وارد کند تا کنون گزارش نشده است.