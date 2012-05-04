"آرین روبن" قراردادش را تا سال 2015 با بایرن مونیخ تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روبن ابتدا در حضور گروهی از خبرنگاران که بعد از تمرینات بایرن خواهان گفتگو با او شدند در مورد آینده‌اش صحبتی نکرد اما ساعاتی بعد گفت: همیشه گفته‌ام در بایرن احساس بسیار خوبی دارم، به نظرم تصمیم درستی گرفتم که قراردادم را تمدید کردم.

روبن در سال 2009 از رئال به بایرن پیوست و با این تیم قهرمان بوندس‌لیگا شد و جام حذفی را نیز کسب کرد. او در آن سال با بایرن به فینال لیگ قهرمانان رسید اما باواریایی‌ها در دیدار پایانی مغلوب اینتر شدند.

مصدومیت و آماده نبودن او در این فصل باعث شد بسیاری بگویند روبن بزودی آلیانس آره نا را ترک خواهد کرد اما این بازیکن هلندی بعد از عمل جراحی روی زانویش بار دیگر به روزهای اوج خود بازگشت و نقش مهمی در رسیدن بایرن به فینال لیگ قهرمانان و فینال جام حذفی داشت.